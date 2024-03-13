Результаты мониторинга с 4 по 10 марта гриппа, COVID-19 и других острых инфекций верхних дыхательных путей (AAEI) свидетельствуют о том, что продолжает сокращаться число пациентов с этими заболеваниями, сообщает агентство LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

На прошлой неделе в практики семейных врачей, задействованных в мониторинге, с острыми симптомами инфекции верхних дыхательных путей обратились 936 пациентов, из них 238 пациентам поставлен диагноз "грипп". Неделей ранее таких пациентов было 314, двумя неделями ранее — 337.

Случаи гриппа зарегистрированы в Даугавпилсе, Вентспилсе, Риге, Лиепае, Екабпилсе, Резекне, Елгаве, Юрмале, Гулбенском и Валмиерском краях. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована у детей в возрасте до четырех лет, а также в возрастной группе 5-15 лет.

За неделю от гриппа умерли пять человек. Всего за время мониторинга скончались 35 человек. У всех умерших помимо гриппа было несколько побочных заболеваний, и никто из них не был привит от гриппа в этом сезоне.

Во многих странах Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) сообщают о снижении активности гриппа. В ЕС/ЕЭЗ средняя доля положительных тестов на грипп снизилась до 22%, тогда как неделей ранее она составляла 29%.

SPKC напоминает, что наиболее эффективным способом защиты от серьезного заболевания гриппом и Covid-19 является вакцинация.

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