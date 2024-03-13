В четверг, 14 марта, в 8:00 у здания Сейма состоится пикет организаций по защите животных против безответственного размножения домашних животных, сообщает агентство LETA со ссылкой на общество Dzīvnieku policija.

Такой пикет организации по защите живущих проведут уже в третий раз. Первый протест прошел в сентябре прошлого года, второй — в декабре.

Представители Dzīvnieku policija отмечают, что поправки к закону "О защите животных" должны включать контроль над всеми, кто разводит домашних животных, чтобы на государственном уровне решить проблему перепроизводства животных и обеспечить к ним гуманное отношение.

Пикетчики призывают политиков установить требования, приближенные к тем, которые применяются, например, к надзору в приютах для животных, где согласно правилам Кабинета министров оборот животных строго контролируется.

Поправки к закону "О защите животных" рассмотрят в третьем чтении на заседании Сейма в четверг, 14 марта.

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