Сегодня, 14 марта, Сейм в окончательном чтении поправки к Закону о ветеринарной медицине и Закону о защите животных, предусматривающие новые требования к содержанию, размножению и отчуждению домашних животных.

Поправки направлены на улучшение содержания животных, отслеживаемость животных и защиту их потенциальных покупателей, а также на расширение компетенции служб, которые могут вести административный процесс в случае выявления нарушений.

Закон устанавливает дополнительные обязанности владельца животного по охране домашних животных, оговаривая, что домашних (комнатных) животных можно разводить без причинения вреда их здоровью, с учетом этологии и в возрасте репродуктивной зрелости. Не допускается разведение больных животных, животных с наследственными патологиями и физиологически и генетически несовместимых животных.

У собаки, кошки и домашнего хорька может быть не более одного помета в год.

Отныне будет запрещено держать собак на привязи. Запрет не распространяется на собак, родившихся до 31 августа прошлого года. Случаи, когда собаку разрешается привязывать, определит Кабинет министров.

Закон также расширяет полномочия различных учреждений при рассмотрении административных нарушений в сфере защиты животных и предусматривает, что в дальнейшем Государственная полиция будет вести административный процесс о нарушении требований содержания животных до рассмотрения дела об административном нарушении, а также полностью вести процесс за нарушения требований перевозки домашних (комнатных) животных в общественном транспорте.

Муниципальная полиция, муниципальные административные инспекции и Госполиция будут вести административные процессы о нарушении правил содержания животных, причинившем физический вред другому животному, а также о жестоком обращении с животными до рассмотрения дела Продовольственно-ветеринарной службой.

Задачей Продовольственно-ветеринарной службы будет контроль и наблюдение за местами разведения животных.

Штрафы за нарушения правил отчуждения домашних (комнатных) животных удвоены — для физических лиц до 200 евро, для юридических лиц — от 30 до 420 евро.

Поправки к Закону о ветеринарной медицине предусматривают, что не только собаки, но также кошки и хорьки должны быть чипированы и зарегистрированы. Исключительные случаи, когда это не является обязательным, будут определены Кабинетом министров.

Кошки и домашние хорьки, родившиеся до 30 июня текущего года, должны быть помечены микрочипом и зарегистрированы в базе данных регистра домашних (комнатных) животных Центра сельскохозяйственных данных до 30 июня 2027 года.

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