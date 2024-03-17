Члены комитета по безопасности, правопорядку и предотвращению коррупции Рижской думы поддержали проект решения, согласно которому самоуправление Риги заключит оговор делегирования с государственным акционерным обществом "Дирекция безопасности дорожного движения" (CSDD).

Соглашение между столичным муниципалитетом и Дирекцией безопасности дорожного движения "поможет гораздо быстрее и эффективнее применять наказание за нарушения, выявленные техническими средствами", сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

"Ни для кого не секрет, что культура вождения в Риге подвергается критике. Когда Рижская муниципальная полиция возьмет на себя контроль за соблюдением правил дорожного движения в столице, важно, чтобы она могла делать это максимально эффективно. До сих пор процесс применения санкций техническими средствами был длительным и трудоемким. С вступлением соглашения в силу процесс существенно изменится. Уверен, что все рижане ощутят это положительно", - заявил глава комитета Марис Мичеревскис.

В целях обеспечения максимально быстрой и эффективной обработки информации о мерах взыскания, применяемых к водителям транспортных средств за нарушения, выявленные техсредствами без остановки транспортного средства, предусмотрено заключение договора делегирования с CSDD обеспечить этот процесс.

Проект решения Рижской думы и проект договора были созданы в сотрудничестве с Юридическим отделом думы и CSDD.

Учитывая, что CSDD является единственным хранителем реестра транспортных средств и имеет в своем распоряжении утвержденное программное обеспечение, которое также успешно используется Госполицией, принято решение о заключении договора делегирования непосредственно с CSDD.

Проект решения направлен на голосование на заседании Рижской думы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram