"Свободу и независимость необходимо охранять и защищать каждый день", заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в День памяти Движения национального сопротивления.

17 марта глава государства принял участие в поминании латышских партизан в бункере Иле, сообщает пресс-служба президента.

Обращаясь к собравшимся, Ринкевич сообщил, что 17 марта на протяжении нескольких последних лет является Днем памяти Движения национального сопротивления.

Он напомнил, что 80 лет назад Центральный совет Латвии принял меморандум, призывающий к восстановлению фактического суверенитета Латвии и правительства Латвии во время немецкой оккупации.

"Пять лет спустя латвийские и литовские национальные партизаны вели ожесточенную борьбу с советскими оккупантами и чекистами в Иле, во многом напоминая нам, что искра свободы жива. Сегодня чтят их память всех, кто боролся и помнил независимость страны в течение долгих лет советской оккупации и в конце концов вернул ее", - добавил Эдгар Ринкевич.

"Это особенный день еще и потому, что мы очень хорошо знаем, что мир не мирный, что наши украинские друзья сейчас борются за свободу примерно так же, как когда-то и национальные партизаны, и прибалтийские народы боролись за свою свободу.

Свобода не самоочевидна - за нее нужно бороться и готовиться защищать ее каждый день. Я уверен, увидев сегодня здесь столько людей разных поколений, мы сможем защитить свою независимость и безопасность. Но мы должны быть к этому постоянно готовы", - подчеркнул президент.

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: foto: Ilmārs Znotiņš

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

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