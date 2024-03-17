Латвийский МИД прокомментировал выборы президента России, которые проходили с 15 по 17 марта и, по предварительным данным, завершились убедительной победой действующего главы государства Владимира Путина.

"Так называемые президентские "выборы" в России завершились без сюрпризов с предсказуемыми результатами. Человек, ответственный за развязывание самой разрушительной войны в Европе со времен окончания Второй мировой войны, вновь утвержден на посту президента", - сообщает пресс-служба латвийского МИДа.

"Эти так называемые "выборы" не были ни свободными, ни справедливыми. Латвия считает, выборы президента России 2024 года не имеют демократической легитимности", - отмечает министерство.

"С 2000 года В. Путин четырежды занимал пост президента России, в общей сложности его президентство длилось более 20 лет. Возможность баллотироваться в пятый раз открылась поправками 2020 года к Конституции РФ, аннулировавшими его предыдущие президентские сроки. И Венецианская комиссия Совета Европы, и независимые международные эксперты серьезно раскритиковали упомянутые конституционные поправки как не соответствующие самой конституции и принципам международного права.

Президентские "выборы" 2024 года прошли в условиях, когда в России полностью подавляется деятельность независимых СМИ, что еще больше усиливает влияние пропаганды в российском информационном пространстве. Политическая оппозиция России в значительной степени уничтожена или изгнана из страны. Ни один реальный политический кандидат не был допущен к участию. Так называемые "выборы" прошли без присутствия независимых международных наблюдателей, поскольку Россия, вопреки своим международным обязательствам, отказалась пригласить на них миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами", - сказано в заявлении МИД Латвии.

"Латвия категорически не признает и осуждает незаконные "выборы" и их результаты на временно оккупированных и аннексированных Россией территориях Украины, в регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии, которые тоже находятся под временной российской оккупацией, а также в Приднестровском регионе Молдовы", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram