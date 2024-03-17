Детальная профилактическая работа Службы государственной безопасности, Государственной полиции и Государственной пограничной службы, а также своевременное заблаговременное предупреждение об организации работы Госполиции и Госпогранслужбы в день выборов президента России, дали положительный результат и в Латвии 17 марта было спокойно, заявил агентству LETA министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

По его оценке, это была правильная стратегия, за что министр выразил благодарность всем сотрудникам задействованных служб.

Глава МВД Латвии заметил, что 17 марта "в Латвии было обеспечено право свободно выражать свое мнение против правящего в России режима. Каждый, кто хотел принять участие в голосовании, где общая явка была очень низкой, должен был обосновать свое право остаться в Латвии".

"Те, у кого нет (разрешения), должны будут покинуть Латвию. Службы внутренних дел продолжат свою работу в усиленном режиме и после закрытия избирательных участков, чтобы в случае необходимости реагировать на любые провокации", — отметил Козловскис.

Выборы президента РФ прошли в Латвии без существенных инцидентов с точки зрения общественного порядка и безопасности, сообщили агентству LETA представители Госполиции.

В течение дня полиция вместе с партнерами по сотрудничеству работала по специальному плану по обеспечению общественного порядка. По данным полиции, явка избирателей была крайне низкой и составила лишь 2,38% всех имеющих право голоса российских граждан в Латвии.

Когда Госпогранохрана и Госполиция проверили документы избирателей — граждан России, среди 1001 избирателя было обнаружено 24 человека, у которых истек срок вида на жительство в Латвии. В отношении еще трех человек возбуждены дела об административных правонарушениях по статье Закона об иммиграции.

В полиции заявили, что "временами в течение дня к посольству России в Латвии была видна обманчиво длинная очередь". По данным полиции, очередь образовалась потому, что сотрудники российского посольства пропускали пришедших в помещение только по 1-2 человеку. Среди пришедших в основном были люди пожилого возраста.

К 20.00 в административном порядке были задержаны четыре человека, причем один из них - дважды. Административные правонарушения были разными — нарушение общественного порядка, сокрытие личности, не декларирование места жительства, использование в общественных местах символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, агрессивное поведение в отношении другого человека. Возбуждено 15 дел об административных правонарушениях за различные нарушения правил дорожного движения.

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