В Вентспилсском крае сегодня начинают перестраивать участок региональной автодороги "Вентспилс-Колка" (P124) от Вентспилсского шоссе (А10) до поворота на Лиепене (0-9,93 км). Уже сегодня на этом этапе ограничат движение, сообщили порталу Delfi в организации Latvijas Valsts ceļi.