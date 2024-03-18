В Вентспилсском крае сегодня начинают перестраивать участок региональной автодороги "Вентспилс-Колка" (P124) от Вентспилсского шоссе (А10) до поворота на Лиепене (0-9,93 км). Уже сегодня на этом этапе ограничат движение, сообщили порталу Delfi в организации Latvijas Valsts ceļi.
Строительные работы продлятся до конца этого года. На протяжении всего этапа строительных работ разрешенная скорость будет ограничена до 70 км/ч, в месте работ — до 50 км/ч.
Строительные работы на участке региональной автомобильной дороги "Вентспилс-Колка" (P124) финансируются из средств Фонда оздоровления ЕС.
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