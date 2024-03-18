Foto: Publicitātes foto/"Valsts nekustamie īpašumi"

Госпогранохрана (ГПО) за три последних дня выявила 136 попыток нелегально пересечь латвийско-беларускую границу, сообщает агентство LETA со ссылкой на ГПО.

В этом году зарегистрировано уже 496 попыток нелегального проникновения в Латвию, а пять человек были допущены на территорию страны, в том числе трое — в воскресенье.

Как сообщалось, с 13 марта вновь введен усиленный режим охраны восточной границы, который будет действовать до 12 сентября этого года.

ГПО обеспечивает непрерывную охрану восточной границы, однако в связи с ростом числа попыток незаконного пересечения границы Государственной полиции и Национальным вооруженным силам поручено оказывать ГПО необходимую поддержку.

Осенью прошлого года пограничники в среднем за сутки предотвращали до 100 попыток проникновения в Латвию, но в зимние месяцы их число значительно сократилось, и в течение нескольких недель не фиксировалось ни одной попытки пересечь границу. С наступлением более теплой погоды попытки нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Латвии возобновились. Сообщения об усилении потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси поступают также из Литвы и Польши.

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