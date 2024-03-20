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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) на своей платформе электронных услуг e-CSDD предложит для выбора государственные регистрационные номера новых серий.

В среду, 20 марта, с 21:00 в e-CSDD будут доступны номера серий WI1 — WI99 и NZ100 — NZ9999, а также номера WH23, WH28, WH48, WH64, WH67, WH76, WH97 для регистрации автомобилей, автобусов и мотоциклов.

Чтобы выбрать и заявить номер, необходимо авторизоваться на платформе e-CSDD и указать транспортное средство. Чтобы избежать случаев, когда из-за непроизведенного платежа номер не регистрируется и недоступен для других желающих, при подтверждении заказа необходимо произвести следующие платежи: за изготовление номерных знаков — 11,16 EUR (за каждый изготавливаемый номерной знак); за выбор государственного регистрационного номера — 500 EUR (в стандартных случаях). Заказ на выбранный номер будет считаться завершенным только после выполнения указанных платежей.

Номерные знаки можно будет получить в течение двух часов после получения заявления об изменении номерного знака или первичной регистрации транспортного средства. В регионах номерные знаки можно регистрировать, начиная с четвертого дня после заказа номера в e-CSDD.

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