Способностью судов видеть "общую картину" в делах о шпионаже в пользу России обеспокоилась премьер-министр Эвика Силиня, пишет LETA со ссылкой на программу "900 секунд" на телеканале TV3.

Органы безопасности выполняют сложную работу, выявляя иностранных шпионов в стране, отметила латвийский премьер-министр. Если спецслужбы обратились в прокуратуру, которая в свою очередь попросила применить к подозреваемым меры пресечения, а суды выпускают их на свободу под залог, то "к судебной системе возникают большие вопросы, видят ли они общую картину". "Если отпустить шпиона на свободу, это крайне опасно для безопасности Латвии", - сказала она.

Силиня согласилась с мнением генерального прокурора Юриса Стуканса о том, что судебные органы должны смотреть на проблему шире, а не только строго следовать букве закона.

Ранее Рижский городской суд объявил в розыск Валентина Фролова, осужденного за шпионаж в пользу России. Программа "Ничего личного" на телеканале TV3 сообщила, что Фролов сбежал из Латвии.

Фролов был арестован по подозрению в шпионаже, но в мае 2022 года следственный судья Бирута Хоруна отпустила его под залог в 30 000 евро. В то время Фролов публично сожалел о содеянном.

В конце прошлого года Фролов был приговорен к четырем годам лишения свободы, однако в тюрьму заключен не был. Как стало известно передаче, вероятно, он сбежал из Латвии и находится в России.

Согласно отчету о деятельности Службы государственной безопасности за прошлый год, Фролов занимался строительным бизнесом в России, а в Латвии работал в ИТ-компании. Он шпионил для российского ГРУ, передавая российской разведке информацию о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, объектах военной логистики, стратегически важных объектах на территории Латвии, развитии обороноспособности и научного сектора, а также о текущих внутриполитических процессах.

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