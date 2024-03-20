Благодаря тому, что родственники скончавшегося человека согласились на изъятие его органов, в Рижской клинической университетской больнице имени Паула Страдиня провели сразу пять операций по трансплантации. Все они прошли успешно, сообщает Rus.Lsm со ссылкой на медучреждение.

Изъятие органов было выполнено 15 марта в больнице Вентспилса. Реципиентам пересажены сердце умершего пациента, печень, обе почки и роговица.

Для транспортировки органов, оборудования и персонала в Ригу привлекли Службу неотложной медицинской помощи. Сердце для трансплантации и команду хирургов перевезли в Ригу вертолетом Погранохраны. В организации операций по трансплантации участвовал целый ряд подразделений больницы Страдиня. К их проведению привлекли специалистов шведской Каролинской университетской больницы.

Четыре человека получили жизненно важные операции и один смог улучшить зрение. Больница выражает глубокое уважение близким донора.

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