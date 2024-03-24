Латвия начала трансграничный обмен данными электронных рецептов с рядом стран ЕС, чтобы латвийцы могли купить выписанные в Латвии по электронным рецептам лекарства и в других странах, сообщает агентство LETA со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (НСЗ).

Ранее купить выписанные в Латвии лекарства за границей можно было только по бумажному рецепту.

Электронные рецепты уже доступны в Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Португалии и Испании, и число стран будет постепенно увеличиваться. По данным НСЗ, первые латвийцы уже воспользовались этой возможностью и купили медикаменты по электронным рецептам за границей.

С 4 марта 2024 года жители перечисленных стран также могут купить по электронным рецептам лекарства в латвийских аптеках.

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