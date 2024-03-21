В четверг, 21 марта, Сейм повторно отклонил предложение оппозиционного Национального объединения повысить лимит с 600 до 1000 ево, включаемых в декларацию о доходах оправданных расходов, с которых возвращаются налоги.

Национальное объединение уже подавало фактически аналогичный законопроект в начале марта — он также был отвергнут. Правда, тот законопроект обязывал бы министра финансов внести соответствующие изменения в правила Кабинета министров.

Тогда коалиционный депутат Андрис Шуваев ("Прогрессивные") призвал голосовать против, сославшись на то, что сейчас рабочая группа при Министерстве финансов, готовящая основные направления налоговой политики, рассматривает, в том числе, и этот вопрос. Рабочая группа завершит свою деятельность к 31 мая.

В то же время депутат Сейма от Нацобъединения Илзе Индриксоне подчеркнула, что оппозиция повторно подает предложение, поскольку министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил в интервью, что на самом деле он не видит возможность повысить порог оправданных расходов потому ситуация с бюджетом очень напряженная.

Напомним, что результаты сбора налогов за январь уже отстали от плана, об этом сообщил Ашераденс.

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