Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

СМИ должны отражать разнообразие общества, предлагать разные точки зрения, чтобы в дискуссии был консенсус по самым сложным вопросам. Об этом в передаче "ТЧК" на Rus.LSM.lv сказала отраслевой специалист Гунта Лидака.

"Если бы у нас все СМИ были одинаковыми, зачем нам их столько нужно? Зачем нужна демократия? Зачем нам нужны разные взгляды?, - задается вопросом эксперт.

"Если мы смотрим, скажем, на портрет парламента, там представлены разные взгляды, разные позиции, разные установки. То же и с аудиториями в Латвии. Они очень разнообразны. И поэтому нам нужны разные мнения и взгляды, чтобы понимать, что же на самом деле в Латвии происходит, как мы все вместе выглядим", — отмечает Лидака, которая сама создавала средства массовой информации и была членом Национального совета по электронным СМИ.

"Я не считаю, что у нас должен быть один и тот же контент на латышском и русском языке. Мы же видим, насколько отличается контент, скажем Latvijas avīze и NRA, а тут-то нет языковой проблемы. Это вопрос ценностей, идеалов, каких-то абсолютно других вещей.

Нам нужно, чтобы взгляды высказывались откровенно, чтобы у нас было разнообразие мнений, чтобы была дискуссия, чтобы мы общались, разговаривали даже о самых неприятных нам темах и понимали, как прийти к консенсусу", — продолжила она.

По ее словам, главной проблемой латвийского общества кажется не язык, а способсность людей и групп разговаривать и понимать друг друга.

Комментируя же недавнее заявление президента Эдгара Ринкевича о необходимости к 2026 году перевести общественные СМИ на единый язык вещания, она призналась, что не совсем поняла его идею.

"С одной стороны, мы должны прекратить вещать на русском в общественных СМИ, а с другой стороны, нам нужно стараться пытаться коммуницировать с национальными меньшинствами . Это как-то противоречит одно другому. Как мы это будем делать, если у нас позиция, что коммуницировать с нацменьшинствами через общественные СМИ не нужно?"— удивляется Лидака.

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