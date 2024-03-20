"Мы рассматриваем контент на русском языке как оружие против дезинформации, а также с какой-то точки зрения как экспорт демократии за пределы Латвии", — заявила председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне в программе Spried ar Delfi.

С ее аргументами об экспорте контента согласился и председатель правления Латвийского телевидения Ивар Приеде, а член совета Общественных электронных СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Йегермане возразила, что в общественном заказе нет установки на достижение определенной аудитории за пределами Латвии.

Клапкалне сказала, что изменения редакционной политики в любом СМИ происходят постоянно, и за последние годы увеличилась доля латышского языка на Латвийском радио 4. Этот процесс происходит объективно, независимо от решений правительства и Сейма.

"Есть одна вещь, которая нам очень не нравится — обязывая общественные СМИ охватить максимально широкую аудиторию, в том числе нацменьшинства, нам говорят, что есть способы, которыми нам не позволят это сделать, — сказала руководитель Латвийского радио. — Это первый неприятный сигнал о том, что законодатель может вмешиваться в способ работы общественного СМИ".

Приеде согласился с аргументом, что люди все больше потребляют контент на цифровых платформах и в социальных сетях. Здесь уместно сказать о Латвии как об экспортере с точки зрения контента, добавил он.

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