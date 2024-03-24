Кремль может использовать теракт в подмосковном концертном зале как для эскалации войны в Украине, так и для улучшения отношений с Западом, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

По словам политилога, на данный момент сложно предсказать, какими будут последствия этого события.

"Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении попытался связать террористов с Украиной, и вполне вероятно, что значительная часть населения России поверила или поверит в эту версию. Но пока сложно сделать вывод о дальнейших действиях России", сказал эксперт.

Он добавил, что в настоящее время неясно, способна ли Россия увеличить масштаб военных действий в Украине, поскольку Украина находится в оборонительной позиции.

Марис Анджанс отметил, что Кремль также может использовать теракт в Подмосковье как ситуацию для улучшения отношений с Западом, указывая на необходимость сотрудничества между Россией и другими странами, поскольку терроризм является общим врагом для всех.

"Кроме того, теракт заставляет Россию выглядеть немного более гуманной, и жители Европы ей сочувствуют", - добавил он.

Как сообщалось, вечером 22 марта вооруженные нападавшие открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в Красногорске, в 22 км от центра Москвы. Стрельба началась незадолго до концерта рок-группы "Пикник", а в другом зале в это же время проходил концерт Симфонического оркестра Ленинградской области.

Следственный комитет России подтвердил гибель 133 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ). Боевики группировки "напали на большое собрание (..) на окраине Москвы", говорится в заявлении группировки в приложении Telegram. В заявлении утверждается, что нападавшие "благополучно отступили на свои базы".

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