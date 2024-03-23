Сообщается, что ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация ИГИЛ-К. Однако российские власти заявили об "украинском следе".

Теракт в многоуровневом концертном зале "Крокус Сити Холле" на западе Москвы унес жизни как минимум 133 человек, больше 100 человек пострадали. Нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей культурного центра и зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник". Преступники скрылись на машине и успели доехать до Брянской области, где их задержали.

Это нападение террористов стало самым крупным по числу погибших после теракта в Беслане (тогда погибли 333 человека, большинство жертв — школьники). В Москве террористы не брали заложников, не заявляли о требованиях и не выкрикивали религиозных лозунгов, а также не скрывали своих лиц. DW собрала основные версии, мотивы для совершения теракта и возможные последствия.

Версия о причастности ячейки ИГИЛ

В этом году 7 марта американское посольство и дипмиссии стран-участниц ЕС в России на своих сайтах опубликовали предупреждения о готовящемся теракте в Москве. Они рекомендовали своим гражданам покинуть РФ. Тогда российские власти публично обратились к американским властям с просьбой о предоставлении дополнительной информации. По сообщениям CNN, американская разведка передала российской стороне информацию об этом. Организаторами назывался ИГИЛ-К ("Вилайят Хорасан") — филиал террористической организации "Исламское государство", действующий в Афганистане, Пакистане, Иране, Туркменистане.

ИГИЛ-К — террористическая ячейка регулярно устраивает террористические акции в Афганистане, противопоставляя себя правящему там движению "Талибан", а также христианским странам-"крестоносцам". Россия стала целью для террористов из-за участия армии РФ в войне в Сирии на стороне президента этой страны Башара Асада.

К версии о причастности ИГИЛ в организации теракта в Москве склоняется профессор Королевского колледжа Лондона Петер Нойман. Он отмечает, что подобный почерк исполнения терактов свойственен этой ячейке, а отделение ИГИЛ-К активно "ведет вербовку на территории бывшего Советского Союза". Кроме того, обращает внимание Нойман, в Сети распространяется письмо ИГИЛ-К, которая взяла на себя ответственность за теракт. Впрочем, подлинность этого письма пока не подтверждена. На религиозный характер теракта могут указывать и первые показания задержанных подозреваемых, опубликованные российскими СМИ. Один из них утверждал, что его завербовали в Telegram-канале проповедника.

Эксперт: Достоверного источника о причастности ИГИЛ пока нет

Пока нет достоверного источника, который мог бы подтвердить отношение ИГИЛ-К к теракту в Москве, сказал в разговоре с DW востоковед и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке SULEYMANOV Руслан Сулейманов. Эксперт не считает полностью достоверной информацию, что радикальная группировка ИГИЛ-К взяла на себя ответственность за организацию теракта в Москве: "У них нет единого информационного центра, а значит от имени "Исламского государства" может выступать фактически любой".

Во-первых, говорит эксперт, у ИГИЛ остается много врагов на Ближнем Востоке: "У них есть куда более серьезные противники по сравнению с Россией. В Сирии и Ираке они совершают вылазки против местных властей, а также в Афганистане, где их злейших враг — Талибан". Во-вторых, считает Сулейманов, география терактов ИГИЛ-К пока не выходила за пределы восточного региона, а в террористических акциях, в основном, используются террористы-смертники.

Версия российской пропаганды: "украинский след" в организации теракта

ФСБ России отчиталась о задержании 11 человек, в том числе 4 человек, принимающих непосредственное участие в теракте в "Крокус Сити Холл". ФСБ утверждает, что у террористов имелись "контакты на украинской стороне": их задержали в Брянской области недалеко от деревни Хацунь, дорога от которой ведет к пропускному пукту Троебортное на границе России и Украины. Подозреваемые могли планировать скрыться в Беларуси — туда есть дорога от той же деревни Хацунь.

Один из задержанных — 26-летний Шамсиддин Файзуллин (или Фариддинов) — сказал, что прилетел в Москву 4 марта. Его наняли через Telegram-канал некоего проповедника неизвестный. По его словам, организатор теракта пообещал ему 500 тысяч рублей (около 5 тысяч евро). Еще один задержанный, говоривший по-таджикски, сказал, что в теракте участвовал некий Абдулло. С ним он познакомился в районе 13 марта в России. Судя по видео, подозреваемых избил при задержании. Одному из них силовики отрезали ухо.

В российских СМИ и пабликах сообщалось, что подозреваемые пытались скрыться на машине. Их остановили в 100 км от российско-украинской границы, написала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Вслед за этим официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила страны Запада в превращении Украины в "центр распространения терроризма". Это использовал в своем обращении к россиянам 23 марта и Путин: президент России заявил, что для террористов якобы было подготовлено "окно" для перехода в Украину.

О возможном участии "Русского добровольческого корпуса" (РДК) в организации теракта сообщал анонимный источник газеты "Коммерсант". Каких-либо подтверждений этих сведений газета не опубликовала, а террористы, по словам собеседника "Коммерсанта", могли использовать накладные бороды и усы. Однако, судя по видеозаписи допроса задержанных террористов, они — выходцы из стран Средней Азии. В РДК отвергли эти обвинения, пояснив, что не используют террористические методы.

Администрация президента США Джо Байдена также отвергла причастность Украины к террористическому акту. "На данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение", — сказал на брифинге для СМИ координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Версия украинских властей: теракт могли организовать российские власти

МИД Украины отверг обвинения в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". Ведомство выпустило официальное заявление, в котором назвало обвинения "спланированной провокацией Кремля". Там предположили, что это может быть использовано для "усиления мобилизации российских граждан", как в 1999 году после серии подрывов жилых домов в России. По одной из версий, за терактами могли стоять структуры ФСБ, а общественный страх перед террористической угрозой в итоге позволили добиться высоких рейтингов для Путина.

Аналогичное мнение высказал оппозиционный политик Гарри Каспаров, осудивший террористический акт в "Крокус Сити Холле". Он отметил, что высшие российские руководители в последние несколько дней заявляли о необходимости увеличить численность армии РФ: "Вкупе с сегодняшним терактом, могут быть частями единой спецоперации режима по мобилизации российского общества на войну с Украиной".

Российские власти, скорее всего, воспользуются трагедией в собственных целях, независимо от фактических сведений об истинном организаторе теракта, говорит Сулейманов. Главной задачей Кремля, считает востоковед, будет не столько зачистка ячеек террористов в стране, сколько сплочение населения в России, независимо от религиозного вероисповедания, против общего врага в Украине. "Возможно, для объявления мобилизации", — предположил он.

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