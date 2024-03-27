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В связи с опасениями, будут ли достаточны доходы бюджета, правительству сейчас нельзя брать на себя иные, новые расходы, сказал агентству LETA министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

В случае если есть уверенность, что новые траты необходимы, то тогда на такую же сумму нужно снижать запланированные сейчас расходы, акцентировал министр. Деньги у государства есть, поскольку расходы бюджета 2024 года запланированы в объеме более чем 16 миллиардов ево, но необходимо соблюдать вышеупомянутый принцип, подчеркнул Ашераденс.

"Меня беспокоит, будет ли достаточно хорошая ситуация с доходами бюджета, поскольку сейчас прогнозы экономического роста и инфляции снижены", — сказал министр финансов.

Ашераденс пояснил, что новая модель управления экономикой ЕС предусматривает: у государства будет определенная траектория расходов на ближайшие четыре года.

В этом контексте Латвии также необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы не превысить в этом году дефицит бюджета в размере 2,8% от валового внутреннего продукта (ВВП), поскольку в противном случае может возникнуть необходимость сокращения расходов, отметил политик "Нового Единства". Пока не сложилась ситуация, когда это необходимо.

Также важно, чтобы дефицит не превышал 3% ВВП, тогда Латвия не будет обязана сокращать расходы на уровне ЕС, отметил Ашераденс.

Ситуация прояснится после того, как в Сейм и Европейскую комиссию будет поданаа Программа стабильности Латвии. Это позволит оценить прогноз доходов и расходов и, следовательно, возможности сохранения ранее определенного размера дефицита бюджета, пояснил министр финансов.

Как уже сообщалось, Кабинет министров планирует до 30 апреля представить в Сейм Программу стабильности, или среднесрочный фискально-структурный план.

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