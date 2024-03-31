Гинекологи Рижской Восточной клинической университетской больницы начали использовать инновационные методы лазерной хирургии лечения различных гинекологических заболеваний.

В дневном стационаре клиники гинекологии с помощью инновационного лазерного аппарата проведены первые гинекологические операции для щадящего лечения патологий, сообщает пресс-служба Восточной больницы.

"Лазерные операции отличаются от обычных хирургических операций тем, что они более точно и щадяще воздействует на окружающие ткани. Вместо хирургических инструментов используется луч света", - так рассказывают о новом методе лечения в Восточной больнице заведующая клиники гинекологии ассоциированный профессор Яна Жоджик.

В частности, щадящий метод лазерной хирургии в дневном стационаре клиники гинекологии Восточной больницы позволит эффективно лечить и предотвращать различные гинекологические заболевания, такие как полипы матки, миомы, проводить коррекцию перегородки полости матки, лечить эндометриоз.

Кроме того, с применением этого метода можно успешно лечить и предотвращать предраковые изменения состояния наружных половых органов или влагалища, либо выполнять вырезание образований на наружных половых органах.

Применение метода лазерной хирургии незаменимо при решении различных физиологических проблем и для эстетически корректируемых патологий, например, уменьшение гипертрофированно маленьких половых губ.

Лазерная хирургия основана на взаимодействии светового луча с окружающими тканями, в результате происходит испарение или вапоризация тканей (при температуре ≥ 300° по Цельсию), коагуляция и абляция (≥ 60°) или перераспределение (≥ 100°).

В дневном стационаре клиники гинекологии Восточной больницы сейчас доступен новейший и лучший тип лазерного оборудования - диодный лазер, содержащий стекловолокно. Стекловолоконное лазерное оборудование производится в Германии, а само стекловолокно — в Ливани (Латвия).

"Сфера применения нового лазерного аппарата достаточно широка для лечения различных гинекологических заболеваний. Операции по удалению полипов и различных образований, либо пластические операции можно проводить за короткое время, проводя в больнице всего лишь один день: с утра - поступление, а вечером уже можно отправляться домой. Метод лазерной вапоризации эндометриоидной кисты яичника эффективен и при этом щадит здоровую ткань яичника, что важно при планировании беременности", - объясняет преимущество лазерной хирургии Даце Арая, гинеколог клиники гинекологии.

Сначала женщине необходимо прийти на консультацию в гинекологическую поликлинику, где ей оценят, подходит ли этот метод лазерного лечения для ее здоровья и устранения проблем. Если предстоит операция, во время которой придется удалять образования на наружных половых органах, то это выполняют амбулаторно и под местной анестезией.

Если потребуется небольшое хирургическое вмешательство, например, удаление полипов или предраковых изменений во влагалище или полости матки, операцию проведут в дневном стационаре Гинекологической клиники.

При операции по поводу эндометриоза следует учитывать, что пацинетка проведет в больнице один-два дня.

Описанные лазерные операции пока предлагаются как платная услуга согласно прейскуранту Восточной больницы.

"До сих пор мы выполняли операции разной степени сложности, только по другой методике — обычным хирургическим методом. И после хирургических операций все заживает хорошо, но лазерные операции, конечно, являются более щадящими и менее травматичными. Теперь наша больница может предложить своим пациентам новейшие технологии и новые методы лечения, основанные на профессиональных знаниях и опыте. Если говорить о каких-либо операциях, в том числе - лазерных, пациенту важно верить, что любая проблема, даже сложная может быть решена при поддержке коллег из других специализированных клиник", - говорит Зане Грабе, главврач клиники гинекологии.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!