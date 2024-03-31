За последние два года латвийский экспорт в Россию не уменьшился, но его структура существенно изменилась. Теперь из Европы через страны Балтии ввозят все, что не запрещено, в том числе - алкоголь в особо больших количествах. Через Латвию ввозится и продукция итальянского винодельческого завода бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, сообщает программа TV3 Nekā personīga.

Российский оппозиционный политик и активист Алексей Навальный ранее опубликовал одно из своих самых известных расследований "Он вам не Димон". В нем он показал, как бывший президент России, а на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев, ставил своих доверенных лиц в управление госкомпаниями, "выкачивал" из них деньги в офшоры и приобретал себе роскошную недвижимость.

В центре схемы, раскрытой Навальным, оказался однокурсник Медведева Илья Елисеев. Именно на имя Елисеева зарегистрирована роскошная недвижимость, реальным владельцем которых является Медведев. В их числе — и Fattoria della Aiola из Тосканы, где производят вино и выращивают оливки.

Сейчас Дмитрий Медведев является заместителем главы Совета безопасности РФ. В соцсетях Медведев называет страны Балтии российскими провинциями, угрожает повешением президенту Латвии Эдгару Ринкевичу и оскорбляет западных политиков.

Слухи о чрезмерной любви Медведева к алкоголю являются объектом насмешек не только на Западе, но и в России. Но санкции не отделили политиков от "кьянти" и его тосканского виноградника. В российских таможенных декларациях указано, что за последние два года это вино отправлялось в Москву через Латвию как минимум четыре раза, сообщает Nekā personīga.

В июне 2022 года в России было задекларировано 18 бутылок вина Fattoria Della Aiola. В качестве их поставщика указана саласпилсская логистическая компания "Wellman Logistics". Получателем является российская компания ""Rue de Vin", которая, по данным издания "Инсайдер", связана с доверенным лицом Медведева Елисеевым. Отгрузка маркируется как образцы для проверки качества.

Месяцем позже через Латвию проследовали еще 11 бутылок вина, опять же в качестве образцов. На этот раз их поставщиком выступила фирма SIA "Lionwine". Судя по сайту компании, она занимается оптовой продажей различных вин, а адрес находится в Риге. Адрес выглядит заброшенным, хотя сотрудник работающей по соседству фирмы говорит, что пару раз видел, как туда подъезжали микроавтобусы.

Владельцем компании является гражданин Германии Александр Юсифов. Латвийская компания "Lionwine" поставляет вино одноименной компании в России. За последние два года через Латвию было импортировано вино на сумму два миллиона евро.

В октябре 2022 года в Россию через Литву прибыла небольшая партия того же итальянского вина. А в январе прошлого года — снова через Латвию. На этот раз в деле был задействован Кекавский логистический центр "MMD Serviss".

За последние два года через латвийскую компанию "Wellman Logistics" в Россию было экспортировано товаров на сумму 112 миллионов долларов США. Большую часть груза составляет алкоголь и бытовая техника.

Передача выяснила, что последняя партия вина "Fattoria Della Aiola" была зарегистрирована в феврале 2023 года. Эта партия оказалась и самой крупный — 448 бутылок стоимостью примерно шесть тысяч евро. Как и в первом случае, транспортировка велась через склад "Wellman Logistics".

С момента выхода фильма Навального на винодельне в Италии произошли изменения. Ее президентом является Варренти Алессандро, юрист, который в России в 2015 году читал лекцию об обходе норм по отмыванию денег на Санкт-Петербургском юридическом форуме. Патроном форума был Медведев, отмечает передача.

Елисеев же больше не скрывается и заявил, что ему принадлежит 10% акций винодельни. Остальное скрыто в кипрской компании "Dockell Limited", которая в настоящее время находится в стадии ликвидации. Компания "WDT Nominees Limited" указана в качестве акционера в Реестре компаний Кипра. Итальянские СМИ сообщают, что Елисеева до сих пор называют владельцем винодельни в Тоскане.

Санкции были применены к доверенному лицу Медведева Илье Елисееву в США, Великобритании, Украине и других странах, но не в Евросоюзе. Это означает, что теоретически деятельность компаний, зарегистрированных на имя Елисеева, не ограничена, но банки, особенно в Латвии, откажутся обрабатывать платежи в пользу таких компаний или от них.

"Мы писали о компании, связанной с Олегом Осиновским, и которая экспортировала из России железную руду, принадлежавшую олигарху Алишеру Усманову. Это был огромный скандал. Причина, по которой это дело закончилось — санкции США, а не санкции ЕС", — рассказал программе Мартин Лайне, журналист-расследователь эстонского портала Delfi.

Фирма "Wellman Logistics" подтверждает, что вино "Fattoria Della Aiola" было доставлено на ее склад в июне и декабре 2022 года для прохождения таможенного оформления. Всего было обработано 630 бутылок. Эта логистическая компания входит в эстонский холдинг, принадлежащий бизнесмену Иво Тахку.

В "Wellman Logistics" отказались сообщить, какой экспедитор обрабатывал "кьянти" для Медведева и осуществлял за них оплату. Вероятно, эта информация конфиденциальна. В государственной таможенной службе поясняют, что компании, занимающиеся перемещением товаров, обязаны соблюдать санкции.

"Это достаточно популярный и успешный бизнес. Они экспортируют в страны всей Европы, и исторически одним из основных рынков сбыта для них была Россия. В начале 2023-го в Эстонии случился скандал с "BonBon", когда выяснилось, что они открыл магазин в Санкт-Петербурге. Тогда Иво Тахк сообщил, что продал свой бизнес "BonBon" в России", — поясняет Мартин Лайне.

В магазинах бренда продается белье, произведенное в Эстонии. Как сообщает эстонская пресса, на продукции в магазине Санкт-Петербурга указана страна-производитель — Эстония.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram