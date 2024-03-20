Еврокомиссия утвердила предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в ЕС, для поддержки Украины. Об этом пишет Euronews со ссылкой на замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Сегодня мы продолжаем оказывать давление на Россию и призываем ее к ответственности за незаконный акт агрессии, а также за огромный ущерб и страдания, которые она причинила", — заявил Домбровскис.

Окончательное решение примут лидеры стран Евросоюза на саммите, который начнется в Брюсселе в четверг. По данным Bloomberg, первые выплаты могут состояться уже летом.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что до 90% средств, полученных благодаря реализации этого предложения, можно будет направить на закупку снарядов для ВСУ. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Киев настаивает на полной конфискации российских активов и их использовании в качестве репараций.

В 2022 году Центробанк РФ сообщал, что в странах, которые ввели санкции против Кремля из-за полномасштабного вторжения в Украину, были размещены российские активы стоимостью 289 млрд евро. В частности, 88 млрд евро находились в Германии, 56 млрд евро — во Франции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что, по мнению Кремля, передача Украине доходов от российских активов в Европе нарушает международное право. Он также пригрозил западным странам "судебным преследованием на многие десятилетия".

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