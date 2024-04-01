Находящееся в оппозиции Национальное объединение (НО)

подготовило поправки к Закону об иммиграции, предполагающие, что граждане России, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, будут обязаны подавать документы на запрос статуса постоянного жителя Евросоюза (ЕС), а также документ о владении госязыком.

Согласно поправкам, предложенным НО, документы на получение статуса постоянного жителя ЕС должны быть представлены указанными лицами до 1 мая 2025 года.

Депутаты от оппозиции пояснили, что цель поправок к закону "в нынешней ситуации геополитической напряженности предотвратить все возможные риски для безопасности латвийского государства и общества, укрепить статус государственного языка, его использование и социальную интеграцию, а также предотвратить ситуацию, возникшую в результате ранее принятых Сеймом поправок к Закону об иммиграции в отношении групп лиц, находящихся в одинаковых и по определенным критериям сравнимых условиях".

По данным Управления по делам гражданства и миграции, поправки к Закону коснутся примерно 5 000 человек, являющихся гражданами России.

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