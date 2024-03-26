Высокий суд в Лондоне поставил ряд условий правительству США для экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. На выполнение этих условий отводится три недели, а если Вашингтон их не выполнит, тогда Ассанж сможет подать апелляцию на решение об экстрадиции и она будет рассмотрена. Практически это означает, что в ближайшие несколько недель экстрадиция Ассанжа из Великобритании в США не состоится.

Суд требует от США в течение трех недель предоставить следующие заверения: что Ассанж сможет ссылаться на Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, что его австралийское гражданство не нанесет ущерба его интересам в ходе судебного процесса в США, и что в случае обвинительного приговора он не будет приговорен к смерти.

Если суд не получит такие заверения, то Ассанж сможет подать апелляцию. Если заверения поступят, то и тогда это не конец процесса: стороны смогут подать дальнейшие ходатайства, прежде чем будет вынесено окончательное решение по прошению о подаче апелляции, сказано в решении, опубликованном судом.

Вместе с тем, английские судьи отклонили ряд оснований для апелляции, на которые ссылались адвокаты Ассанжа, в том числе о том, что его преследуют за его политические мнения.

175 лет тюрьмы за "шпионаж"

Защита Джулиана Ассанжа говорит, что в случае экстрадиции основателя WikiLeaks ждут нечеловеческие условия, ему грозит обращение, равносильное пыткам.

США изначально обвиняли Ассанжа в соучастии во взломе правительственных компьютеров, а потом добавили к этому еще 17 обвинений в нарушении законов о шпионаже. Еще никогда с момента принятия этого закона по нему не преследовали журналистов. А Джулиан Ассанж считает себя журналистом.

Проблема заключается в том, что журналисты, принимая решение о публикации, руководствуются принципом общественного интереса. Но, защищаясь от обвинений в шпионаже, нельзя строить защиту на основании общественного интереса, говорил ранее на слушаниях представитель США.

Мало кто сомневается, что информация, опубликованная WikiLeaks, представляла общественный интерес.

Одна из самых громких публикаций WikiLeaks — расследование гибели журналистов агентства Reuters в Ираке. Ассанж и его команда получили и обнародовали видеозапись этого происшествия.

Из записи стало понятно, что американские военные приняли фотоаппараты и съемочную технику в руках корреспондентов за оружие и запросили разрешение на обстрел группы людей. При этом слышно, что военные смеялись и вели себя так, будто играют в компьютерную игру.

США же утверждают, что Джулиан Ассанж своими публикациями поставил под угрозу сотни людей. Он публиковал секретные документы, в которых содержались имена людей, предоставлявших американской разведке важную информацию. Среди этих источников были граждане Афганистана и Ирака, а также других стран с «репрессивными режимами», как сказал представитель Минюста США.

Адвокат Джеймс Льюис, представлявший интересы правительства США, говорил, что «некоторые информаторы, чьи имена содержались в секретных документах, которые опубликовал WikiLeaks, впоследствии исчезли». Правда, США «не могут доказать, что их исчезновение стало результатом утечки».

В 2011 году агентство Associated Press выяснило судьбу людей, чьи имена опубликовал сайт WikiLeaks. ПО данным AP, многие были совсем не против того, что их данные оказались в открытом доступе, но что важнее — никто из источников не пострадал и не лишился жизни в результате этих публикаций.

Несмотря на это, если Ассанж окажется в США и его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Сравнение с Навальным

Стелла Ассанж (ранее — Моррис), жена Джулиана, в ожидании суда по делу своего мужа следила за новостями из России. Новость о смерти политика Алексея Навального она назвала ужасающей и добавила: «Если бы его не посадили, он был бы жив. Я сочувствую его жене Юлии и двум детям, которые, вероятно, никогда не узнают, что произошло», — написала Стелла.

Она сравнивает дело Алексея Навального с делом своего мужа, говоря об Ассанже: «Каждый день, пока он остается в тюрьме, его жизнь подвергается риску. Если же его экстрадируют, он умрет».

Она считает, что эти дела схожи тем, что и Ассанж, и Навальный преследовались по политическим мотивам. Один прошел через нечеловеческие тюремные условия, другому это, по ее мнению, возможно, предстоит.

Но ее главный аргумент — слухи о том, что сотрудники ЦРУ во время президентства Дональда Трампа якобы обсуждали план убить Джулиана Ассанжа.

Эти слухи связаны с масштабной утечкой данных, произошедшей в 2017 году. WikiLeaks опубликовала секретные документы ЦРУ, в основном описывающие хакасские возможности ведомства.

Анонимные источники американских СМИ утверждали, что утечка стала таким ударом для руководства ЦРУ, что некоторые высокопоставленные чиновники ведомства даже обсуждали план по убийству Ассанжа. Насколько эта информация соответствует действительности — непонятно.

Но по объективным показателям сложно ставить в один ряд США и Россию, поэтому многие эксперты не уверены в легитимности сравнений Ассанжа с Навальным. Когда вопрос содержания Ассанжа в США поднимался в британском суде, американские представители давали гарантии его безопасного содержания под стражей.

Они обещали не помещать Ассанжа в одиночное заключение, а администрация тюрьмы обеспечит ему рекомендованное врачами лечение. Также США обещали не помешать его в тюрьму супермаксимальной безопасности ADX Florence, где заключенные содержатся в полной изоляции друг от друга.

Технически это обещание, сделанное в суде, не обязательно к исполнению. Но если США сдержат слово, условия содержания Ассанжа будут значительно отличаться от условий, в которых сидел Алексей Навальный, не получавший медицинской помощи.

Британские судьи задали адвокатам, представляющим интересы США, вопросы о возможности смертной казни. Текущие обвинения против Ассанжа не предполагают смертную казнь, но адвокат уточнил, что существует теоретическая возможность, что Ассанжу предъявят еще какие-то обвинения. Есть ли что-то, что можно сделать, чтобы однозначно исключить смертную казнь, спросили судьи.

«Очень трудно это гарантировать», — ответил юрист.

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