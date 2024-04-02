Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что удар по гуманитарному конвою организации World Central Kitchen в секторе Газа, в результате которого погибли семь человек, нанесла армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет Deutsche Welle.

"Такое случается в военное время. Мы тщательно изучаем это, находимся в контакте с правительствами погибших иностранцев и сделаем все, чтобы это не повторилось", — цитирует Нетаньяху агентство Reuters.

Ранее World Central Kitchen сообщила, что семеро работников организации были убиты в результате удара ЦАХАЛ по их конвою к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Машины уезжали после доставки 100 тонн гуманитарной помощи, привезенной в регион по морю. Его движение было скоординировано с израильскими военными, утверждает WCK. В организации назвали удар "целенаправленной атакой ЦАХАЛ". В армии Израиля заявили, что "проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства этого трагического инцидента".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к расследованию и осудил удар Израиля по гуманитарному конвою. "Я чту память сотрудников World Central Kitchen, погибших в результате удара Израиля в секторе Газа. Я осуждаю нападение и призываю провести расследование. Несмотря на все требования защитить мирных жителей и гуманитарных работников, мы видим новые невинные жертвы", — написал Боррель.

Глава дипломатии ЕС вновь подчеркнул важность резолюции Совета безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня. В резолюции, о которой пишет Боррель, Совбез ООН также потребовал незамедлительного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, отмечает агентство dpa.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью группировки, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram