Благотворительная организация World Central Kitchen утверждает, что израильские военные обстреляли ее гуманитарный конвой в секторе Газа. Погибли семь сотрудников НКО, заявили в организации.

Сообщается, что среди жертв авиаудара граждане Австралии, Великобритании и Польши, а также палестинец и обладатель двойного гражданства США и Канады. World Central Kitchen в своем заявлении назвала атаку "непростительной", подчеркнув, что автомобили организации были брендированы и передвигались в координации с израильскими военными.

На фоне случившегося фонд временно приостановил свою деятельность в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем заявлении сообщила, что военные "на самом высоком уровне пытаются понять обстоятельства этого трагического инцидента". Ответственность за удар израильская армия на себя пока что не взяла.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал смерть гражданина страны, участвовавшего в благотворительной миссии в секторе Газа, "совершенно неприемлемой". Глава австралийского правительства заявил, что вызвал посла Израиля для получения объяснений.

Белый дом "убит горем и глубоко обеспокоен ударом", прокомментировала случившееся пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон. Она призвала Израиль провести расследование удара, в результате которого погиб американский гражданин.

World Central Kitchen — одна из ключевых гуманитарных организаций, работавших в Газе с октября 2023 года, когда после нападения ХАМАС на приграничные израильские города ЦАХАЛ начал ответную военную операцию. Сообщается, что за это время представители фонда раздали палестинцам более 42 млн порций еды.

По оценкам международных организаций, до 70% жителей сектора Газа могут сталкиваться с "катастрофическим голодом".

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