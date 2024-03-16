Судно с гуманитарной помощью, вышедшее из порта на Кипре во вторник, достигло берегов Газы. Контейнеры с почти 200 тоннами продовольствия были выгружены на территории анклава в пятницу вечером.

Поставки продовольствия также осуществляются по земле и по воздуху, однако нынешнего количества помощи не хватает для удовлетворения потребностей в секторе Газа.

Морская миссия была организована американской благотворительной организацией World Central Kitchen (WCK), главный финансовый донор — Объединенные Арабские Эмираты, а испанская благотворительная организация предоставила судно.

В первую партию гуманитарной помощи вошли рис, мука, бобовые, консервированные овощи и консервированных белков.

В настоящее время WCK готовит вторую партию помощи, остро необходимой в Газе, где, по данным ООН, голодает уже все население.

Основатель World Central Kitchen, знаменитый шеф-повар Хосе Андрес, написал в X (ранее Twitter), что все продовольствие с баржи было погружено в 12 грузовиков.

В анклаве нет действующего порта, поэтому для приема груза был построен временный причал, — а в качестве материалов были использованы обломки и части разрушенных зданий.

Куда направятся грузовики с помощью и как будет дальше распределяться продовольствие в секторе Газа, пока неясно.

Если эта морская миссия будет признана успешной, другие суда с гуманитарной помощью также отправятся в Газу. Они будут использовать недавно проложенный морской коридор, чтобы добраться напрямую в анклав.

Грузы будут проходить проверку безопасности на Кипре командой, включающей персонал из Израиля, что устранит необходимость в досмотре при разгрузке, таким образом сократив до минимума возможные задержки в доставке помощи.

Ранее стало известно, что США планируют построить у побережья Газы собственный плавучий док для увеличения морских поставок. Белый дом заявляет, что может обеспечить поступление в Газу двух миллионов порций еды в день. Однако пока военный корабль с оборудованием для строительства дока на борту не добрался до анклава.

После нападения ХАМАС 7 октября Израиль начал военную операцию в Газе и практически полностью изолировал анклав от внешнего мира.

Собственное производство продуктов питания в Газе серьезно пострадало за пять месяцев войны: фермы, пекарни и фабрики были разрушены или прекратили работу.

Гуманитарные организации также столкнулись с проблемами при поставках и распределении продовольствия двухмиллионному населению Газы.

Самый быстрый и эффективный способ доставить помощь на территорию анклава — по дороге. Однако гуманитарные организации заявляют, что из-за ограничений, наложенных Израилем, в Газу попадает лишь малая часть необходимой помощи.

Всемирная продовольственная программа вынуждена была приостановить поставки наземных грузов после того, как ее конвои подверглись обстрелам и грабежам. А доставка помощи с воздуха на прошлой неделе оказалась смертельной: как сообщается, пять человек погибли в результате падения груза с отказавшим парашютом. Гуманитарные организации еще до этого раскритиковали идею сброса гуманитарной помощи в Газу с самолетов как дорогостоящую и малоэффективную.

ООН предупреждает, что голод "почти неизбежен" в секторе Газа, если не принять срочных мер.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее на этой неделе обвинил Израиль в использовании голода в качестве оружия войны.

Израиль категорически отрицает, что несет ответственность за нехватку продовольствия в секторе Газа. Власти подчеркивают, что доставка помощи разрешена через два контрольно-пропускных пункта на юге.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа продолжились в пятницу, предыдущее предложение ХАМАС о прекращении огня Израиль отклонил.

Война в Газе началась, после того как 7 октября боевики ХАМАС напали на юг Израиля, убив около 1200 человек и захватив 253 заложника. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, с тех пор в анклаве были убиты более 31 400 человек.

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