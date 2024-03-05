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Три кабеля под Красным морем, которые обеспечивают глобальный Интернет и телекоммуникации, были перерезаны. Это случилось потому, что водный путь остается целью йеменских повстанцев-хуситов, заявили официальные лица в понедельник, 4 марта.

Что именно перерезало кабели, остается неясным. Высказывались опасения по поводу того, что кабели стали целью кампании хуситов, которую повстанцы описывают как попытку оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну с ХАМАСом в секторе Газа. Однако хуситы отрицают нападение.

Также в результате ракетной атаки хуситов в Аденском заливе загорелся корабль, но никто не пострадал.

Подробнее о хуситах можно прочитать здесь.

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