Военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Дании, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли новые удары по 36 объектам хуситов в 13 точках Йемена. Заявление о серии атак было опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Согласно тексту пресс-релиза, удары были нацелены "на объекты, связанные с глубоко размещенными хранилищами оружия, ракетными системами и пусковыми установками, системами ПВО и радарами" хуситов.

Новые удары коалиции стали ответом на продолжающиеся "опасные и дестабилизирующие действия хуситов", совершенные после предыдущих крупных атак США и союзников на объекты в Йемене 11 и 22 января, говорится в заявлении.

Несмотря на понесенный урон, мятежники-хуситы продолжили атаки на суда в Красном море - 27 января они ударили по нефтяному танкеру Marlin Luanda в Красном море, эта атака отдельно отмечена в пресс-релизе.

При этом после атаки 27 января агентство Reuters сообщало, что танкер под флагом Маршалловых островов перевозил российское сырье, закупленное по цене ниже предельной, установленной санкциями ЕС и США в отношении РФ за ведение войны в Украине.

Запад призывает к деэскалации и стабильности в Красном море

Коалиция стран Запада ставит своей целью "снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море", указано в заявлении о новой серии ударов. Вместе с тем союзники обратились к руководству хуситов, отметив, что "без колебаний продолжат защищать жизни и свободное движение" торговых судов в Красном море от атак.

Лишь за день до этого США нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке. Это стало ответом на атаку дрона на американскую базу в Иордании, произошедшую 28 января. В результате налета на базу погибли трое американских военнослужащих, еще десятки получили ранения.

Сразу после происшествия президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не оставит атаку на базу без "очень серьезного ответа", возложив ответственность за нее на Тегеран. При этом накануне ответных атак сообщения об их планировании и ожидаемых датах опубликовала американская газета The Wall Street Journal. Как отметило издание, Соединенные Штаты хотят дать понять Ирану, что не стремятся к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

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