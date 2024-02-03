Американская авиация начала наносить удары по объектам проиранских формирований в Ираке и Сирии в ответ на удар беспилотника по базе в Иордании 28 января, унесший жизни трех американских военных, сообщили источники многих американских СМИ и агентства Reuters.

Согласно официальному заявлению, в 16:00 EST (21:00 про Гринвичу), 2 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» и связанным с ним вооруженным формированиям.

Военные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прилетели из Соединенных Штатов.

В авиаударах было использовано более 125 высокоточных боеприпасов. Подвергшиеся ударам объекты включали в себя центры командования и управления, разведывательные центры, ракеты, а также хранилища беспилотных летательных аппаратов и объекты логистики и цепочек поставок боеприпасов боевиков и их спонсоров из КСИР, которые способствовали нападениям на силы США и коалиции, сказано в заявлении.

Накануне источники американских СМИ рассказали, что план ответных ударов по территории Ирака и Сирии утвержден президентом Джо Байденом и будет введен в действие в наиболее подходящий (преимущественно с точки зрения погодных условий) момент.

В результате атаки беспилотника в Иордании погибли трое американских военнослужащих и более 40 пострадали.

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