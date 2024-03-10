Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет право защищать свою страну, однако обязан делать больше и для защиты жизней невинных людей в ходе войны израильского государства против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Такое мнение высказал президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу MSNBC.

"У него (Биньямина Нетаньяху) есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен уделять больше внимания невинным жизням, которые оказываются потеряны в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти против того, за что выступает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка", — подчеркнул американский лидер, в очередной раз указав на необходимость прекращения огня и начала масштабного обмена заложников.

По словам Байдена, он провел переговоры с рядом глав арабских государств и правительств, и "от Саудовской Аравии до Египта и Иордании все готовы полностью признать Израиль и начать восстановление региона".

Говоря о возможности наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах, где нашли убежище около 1,5 млн палестинских беженцев, Джо Байден отметил, что этот шаг является "красной чертой", однако он "никогда не оставит Израиль".

"Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение. Так что нет никаких красных черт, (после перехода которых) я отрежу все оружие, чтобы у них не было "Железного купола" для защиты", — указал Байден.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 30 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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