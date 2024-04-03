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Генеральная прокуратура Литвы оставила в силе решение Службы специальных расследований об отказе в возбуждении досудебного расследования по факту возможной коррупции в системе обороны.

Как заявила в среду прокуратура, такое решение ССР является законным и обоснованным.

О решении об отказе в открытии расследования служба сообщила в минувший четверг.

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