Генеральная прокуратура Литвы оставила в силе решение Службы специальных расследований об отказе в возбуждении досудебного расследования по факту возможной коррупции в системе обороны.

Как заявила в среду прокуратура, такое решение ССР является законным и обоснованным.

О решении об отказе в открытии расследования служба сообщила в минувший четверг.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!