Генеральная прокуратура Литвы оставила в силе решение Службы специальных расследований об отказе в возбуждении досудебного расследования по факту возможной коррупции в системе обороны.
Как заявила в среду прокуратура, такое решение ССР является законным и обоснованным.
О решении об отказе в открытии расследования служба сообщила в минувший четверг.
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