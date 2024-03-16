Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила заявление министра обороны Арвидаса Анушаускаса об отставке. В пресс-службе правительства это подтвердили СМИ.

Сообщается, что более подробные комментарии премьер-министра И. Шимоните по решениям запланированы на понедельник, 18 марта. В пятницу вечером стало известно о том, что в субботу с утра президент Гитанас Науседа встретится с министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Журналист Эдмундас Якилайтис в фейсбуке писал о том, что, возможно, министр намерен уйти в отставку. "Спасибо Арвидасу Анушаускасу. Посмотрим, что получится у Лауринаса Кащюнаса", — писал он. После 17 ч. президентская служба сообщила о том, что 16 марта, в 10 ч. назначена встреча президента с Анушаускасом. Советник президента Ридас Ясюленис сказал, что о встрече попросил министр.

Delfi в пятницу вечером связался с Анушаускасом, но он не стал комментировать возможность отставки. "А где об этом говорят? Я знаю, что вы звоните из-за записи Якилайтиса, вот и звоните Якилайтису, Я обещал всех журналистов отправлять к нему. Спасибо за внимание, это внимание уделите уважаемому Якилайтису, он обо всем знает", — сказал министр.

Но несколько источников Delfi подтвердили отставку министра. По их данным, возможно, отставка министра связана с конфликтом с премьер-министром.

Источники сообщают, что на пост министра могут предложить кандидатуру нынешнего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса. Депутат на звонки не отвечает.

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