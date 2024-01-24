Для реализации российских угроз в отношении НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых — завершение войны в Украине. Такую оценку в интервью телеканалу ETV дал командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

По мнению Херема, тот факт, что Россия представляет собой угрозу, доказательств не требует, однако для того, чтобы эта угроза материализовалась, необходимо выполнение четырех условий.

Первым из них эстонский военачальник назвал "выход" РФ из боевых действий в Украине. "Россия должна […] вывести основную часть своих сил, например, 300 из 400 тысяч военнослужащих", — пояснил Херем.

После этого Кремлю будет необходимо время на восстановление и адаптацию. "Глядя на сегодняшнюю российскую военную машину и на то, как общество поддерживает ее, как в плане найма военнослужащих, так и в плане заводов, я думаю, ей потребуется год на восстановление", — считает командующий Силами обороны Эстонии.

По оценкам Херема, даже если будут выполнены описанные выше условия, важным фактором останется глобальная обстановка: "в мире должно произойти что-то значительное". В качестве примеров Херем привел "суперпандемию, полный крах экономики, войну за Тайвань или на Балканах" и призвал к "бдительности" в случае такого развития событий.

Наконец, на способность России атаковать страны НАТО, считает военачальник, будет влиять уровень готовности членов альянса к отражению подобной угрозы. "Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что она попытается это сделать. Но если мы не будем говорить об этом, мы вряд ли подготовимся к этому, тогда этого можно ожидать. Отсюда и берутся эти расчеты на три-пять лет. В этом году она вряд ли выйдет из войны с Украиной, поэтому добавим год или два, так что уже получится три", — объяснил командующий эстонской армией.

В середине января издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу министерства обороны ФРГ, согласно которому бундесвер изучает сценарий возможного нападения России на восточный фланг НАТО летом 2025 года. Одним из этапов реализации этого сценария, утверждал немецкий таблоид, стала бы провокация конфликта с "беспорядками и многочисленными жертвами" в Сувалкском коридоре на границе Литвы и Польши.

Представитель министерства обороны Германии в разговоре с журналистами не стал комментировать документ. "Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневной деятельности военных", — отметил он.

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс впоследствии пояснил, что в распоряжении Bild оказался сценарий учений, которые "всегда представляют собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области". "Это не секретный анализ спецслужб, который предсказывает развитие ситуации", — подчеркнул представитель Североатлантического альянса.

На прошлой неделе министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что возможности России осуществлять провокации против стран Балтии в настоящий момент ограничены. Свою оценку чиновник также объяснил высокой вовлеченностью Кремля в войну против Украины. Как и его эстонский коллега, Анушаускас призвал страны НАТО наращивать своей военный потенциал, чтобы иметь возможность в случае необходимости отразить атаку.

19 января главы оборонных ведомств Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании единой линии обороны на границе с Россией. "Страны Балтии должны защищать свою территорию и защищать свою границу. Мы должны сделать все, чтобы увеличить собственную мощь, повысить эффективность в плане военной контрмобильности, чтобы отразить и заблокировать потенциального противника. В данном случае, конечно, потенциальный противник — это агрессор с восточной стороны, Россия", — заявил тогда министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

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