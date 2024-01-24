Строительство линии обороны Балтии может длиться в Латвии ближайшее десятилетие, сказал агентству LETA министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). Глава оборонного ведомства признает, что и затраты на укрепление границы НАТО и России будут значительными — сумма не разглашается.

Произведены предварительные расчеты стоимости строительства оборонной линии, однако они еще будут уточняться. И в любом случае это не будет публичная информация. Правительству предстоит решить, как сбалансировать эти расходы с другими приоритетами государства, подчеркнул министр. В то же время Спрудс напомнил, что безопаснось является одним из "больших приоритетов".

"Конечно, финансовый ресурс здесь не маловажен, поскольку есть и другие важные сферы. Мы говорим о значительных суммахъ. План есть на несколько лет вперед, в котором конкретно определены мероприятия, каким образом мы введет этот план. В целом мы говорим о ближайшем десятилетии, в которое будет происходить строительство и укрепление", — пояснил министр.

Договор между странами Балтии не означает, чтобы все государства абсолютно синхронно и в один день начнут или завершат строительство линии обороны.

Для эффективного сдерживания противника необходимо взаимно координировать действия также с Литвой и Эстонией. На прошлой неделе министры обороны всех трех стран Балтии подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны. Это существенно усилит военные возможности стран по защите восточной границы стран Балтии и НАТО, обеспечив задержку и блокирование передвижения возможного противника.

Национальные вооруженные силы (НВС) в настоящее время разработали подробный план военного укрепления и противодействия мобильности восточной границы, который будет представлен Кабинету министров к концу месяца. План предусматривае меры по обеспечению защиты страны и удержания врага различными способами.

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