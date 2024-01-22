После того как страны Балтии договорились о создании общей линии обороны на границе с Россией и Беларусью, глава литовской дипломатии заявил, что это делается для того, чтобы подготовиться к возможному нападению Кремля.

Прибывший в Брюссель на встречу министров иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что страны Балтии также пытаются привлечь внимание своих союзников к угрозе, исходящей от России.

"Это также служит политическим посланием, — сказал глава МИД Литвы журналистам в понедельник. — Мы, конечно, чувствуем, что война рядом с нами, и понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она пойдет дальше. А затем и страны Балтии, которые будут следующими".

"Так что это не недоверие (к союзникам на Западе — BNS), а подготовка к тому, что может произойти", — добавил он.

На прошлой неделе страны Балтии подписали соглашение о создании общей линии обороны на границах с Россией и Беларусью, состоящей из мер противодействия передвижению потенциального противника.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии также подписали соглашение о совместном развитии высокомобильных артиллерийских систем HIMARS.

Ландсбергис подчеркнул, что страны региона не могут терять время на подготовку к возможной агрессии, поскольку время очень ограничено.

"Если Россия не будет остановлена, мы будем теми, кто продолжит останавливать Россию", — сказал он.

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Борис Писториус заявил, что Россия сможет восстановить утраченный потенциал и напасть на НАТО в течение пяти-восьми лет. Литовский министр не стал делать никаких прогнозов относительно действий Кремля.

Прибывший в Брюссель на встречу министров иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что страны Балтии также пытаются привлечь внимание своих союзников к угрозе, исходящей от России.

"Это также служит политическим посланием, — сказал глава МИД Литвы журналистам в понедельник. — Мы, конечно, чувствуем, что война рядом с нами, и понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она пойдет дальше. А затем и страны Балтии, которые будут следующими".

"Так что это не недоверие (к союзникам на Западе — BNS), а подготовка к тому, что может произойти", — добавил он.

На прошлой неделе страны Балтии подписали соглашение о создании общей линии обороны на границах с Россией и Беларусью, состоящей из мер противодействия передвижению потенциального противника.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии также подписали соглашение о совместном развитии высокомобильных артиллерийских систем HIMARS.

Ландсбергис подчеркнул, что страны региона не могут терять время на подготовку к возможной агрессии, поскольку время очень ограничено.

"Если Россия не будет остановлена, мы будем теми, кто продолжит останавливать Россию", — сказал он.

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Борис Писториус заявил, что Россия сможет восстановить утраченный потенциал и напасть на НАТО в течение пяти-восьми лет. Литовский министр не стал делать никаких прогнозов относительно действий Кремля.

"Ни у кого нет графика безумия России", — сказал глава дипломатического ведомства.

Он также подчеркнул, что в данный момент "Украина покупает нам время своей кровью, своей жизнью, всем, что у нее есть".

"Сколько времени они смогут нам дать — мы не знаем. Мы верим, что благодаря всему, что мы здесь делаем, они смогут победить. Но если они не победят, тогда мы должны спросить себя, эффективно ли мы использовали выигранное время", — сказал Ландсбергис.

По словам аналитиков, почти двухлетнее вторжение России в Украину зашло в тупик после того, как долгожданное контрнаступление Украины в прошлом году не смогло прорвать оборону Кремля.

Помимо прочего, финансовая поддержка Киева со стороны США и Европейского союза в последнее время стала пробуксовывать из-за политических разногласий.

Он также подчеркнул, что в данный момент "Украина покупает нам время своей кровью, своей жизнью, всем, что у нее есть".

"Сколько времени они смогут нам дать — мы не знаем. Мы верим, что благодаря всему, что мы здесь делаем, они смогут победить. Но если они не победят, тогда мы должны спросить себя, эффективно ли мы использовали выигранное время", — сказал Ландсбергис.

По словам аналитиков, почти двухлетнее вторжение России в Украину зашло в тупик после того, как долгожданное контрнаступление Украины в прошлом году не смогло прорвать оборону Кремля.

Помимо прочего, финансовая поддержка Киева со стороны США и Европейского союза в последнее время стала пробуксовывать из-за политических разногласий.

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