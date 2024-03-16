Уходящий в отставку министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что получил предложение от премьер-министра Ингриды Шимоните передать этот пост другому политику, но, по его словам, он отказался от такого предложения.

"Вчера в конце рабочего дня я получил предложение премьер-министра уступить пост министра национальной обороны другому политику и занять его место председателя комитета в Сейме", — сообщил журналистам Анушаускас в субботу после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

"Предложение было для меня немного неожиданным. Я отказался от этого назначения", — сказал он, не назвав политика, которого премьер-министр хотела видеть на должности министра.

На вопрос, предлагается ли на пост министра нынешнего председателя Комитета национальной безопасности и обороны литовского Сейма Лауринаса Кащюнаса, Анушаускас ответил, что вопрос не следует адресовать ему. Однако Анушаускас принял решение уйти с поста руководителя Министерством национальной обороны Литвы после того, как спросил премьер-министра, желает ли она его отставки.

"Однако, спросив премьер-министра, действительно ли она хочет, чтобы я ушел в отставку, получив такое подтверждение и предложение сделать это со следующей недели, понимая, что в этот сложный период, когда угрозы не уменьшаются, принимаемые решения по дальнейшей работе Министерства национальной обороны и укрепление армии требуют политической поддержки премьер-министра — заявление об отставке я написал и передал в канцелярию премьер-министра", — пояснил он, добавив, что, по его мнению, он не сделал ошибок, которые могли привести к такому решению главы правительства.

Покидая свой пост, Анушаускас отметил, что покидает Министерство обороны, гордясь людьми системы национальной обороны. "Хочу поблагодарить президента за кредит доверия. Я благодарю премьер-министра за ее прошлую поддержку и всех, кто работал вместе. В системе национальной обороны многое сделано за последний год", — сказал он.

"Благодарю солдат и офицеров, с которыми имел честь быть знакомым в этот период. Я всегда восхищался их преданностью службе и защите Литвы. Я благодарю командующего армией за сотрудничество, за своевременные военные советы и за его воинский костяк, который не прогибается под влиянием политических ветров", — продолжил он. Отвергает критику армии Анушаускас, говоря об обстоятельствах своей отставки, упомянул критику в его адрес по поводу усиления армии. Он отметил, что не согласен с этими обвинениями.

"Во-первых, я не согласен с тем, что армия лишь прикрывается резолюциями Совета государственной обороны и не пытается их изменить. Я понимаю, что есть и влияет постоянное нытье фейсбучных генералов о плохом командующем армией, о том, что дополнительные деньги и война в Украине все изменили, а министру национальной обороны, как какой-то вывеске, оставалось только наблюдать за процессом, но на самом деле этого не было и нет", — отметил Анушаускас. В свою очередь он подчеркнул, что пришел в систему национальной обороны с "дополнительной антикоррупционной повесткой дня".

Анушаускас заверил, что предотвратил попытки подкупа сотрудников органов национальной обороны. "Да, мне пришлось захлопнуть дверь перед компаниями, которые пытались подкупить работников национальной обороны, предлагая незаконные вознаграждения. Но они нашли открытую дверь у других политиков, и в Минобороны сразу же поступили предложения и письма от политиков "продолжить переговоры". В некоторых случаях особо грубого вмешательства в госзакупки приходилось информировать Службу спецрасследований, а некоторые тендеры просто прекращались из-за завышенных цен. Премьер-министр поддержала все эти антикоррупционные мероприятия", — сказал министр.

В пятницу пресс-служба правительства распространила заявление, подтверждающее, что премьер-министр Ингрида Шимоните получила заявление Анушаускаса об отставке. В субботу Шимоните на своей странице в Facebook написала, что отставка министра национальной обороны Анушаускаса не связана с какими-то неожиданными изменениями состояния национальной обороны Литвы или негативными новостями о деятельности министерства. По ее словам, это связано с ожиданием сделать за эту каденцию "еще больше и оперативнее".

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