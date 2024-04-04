Российские войска атаковали Украину в ночь на 4 апреля, применив 20 ударных дронов "Шахед", сообщили в Генштабе ВСУ. Всего, по данным украинских военных, силы ПВО сбили 11 беспилотников.

15 беспилотников атаковали Харьков, рассказал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Дроны атаковали город несколькими волнами, под удар попали жилые дома, там возникли пожары, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, "Шахеды" поразили не менее трех жилых домов. Один беспилотник попал в 14-этажный дом, из-за чего, по словам Терехова, разрушены квартиры на нескольких этажах, повреждена внешняя стена. В другом месте, как рассказал мэр, при повторном ударе беспилотников по жилому кварталу погибли трое спасателей ГСЧС, пострадали спасатель и медсестра скорой помощи.

Всего, по данным властей, в Харькове погибли четыре человека: трое спасателей и мирная жительница. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек.

Из-за атаки дронов в некоторых районах Харькова возникли перебои с электричеством.

Россия регулярно атакует Украину беспилотниками, а ВСУ, как заявляют власти РФ, наносят удары дронами по российским приграничным областям. Так, в Минобороны РФ заявили, в ночь на 4 апреля силы ПВО сбили пять украинских беспилотников: три над территорией Белгородской области, два — над Тульской. О последствиях на земле не сообщалось.

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