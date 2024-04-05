Гражданина Таджикистана обвиняют в совершении теракта, повлекшего смерть. В отличие от других заседаний по делу, журналистов не оповестили о нем заранее, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на "Медиазону".

Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая одиннадцатого фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Подозреваемый — гражданин Таджикистана Мухаммад Зоир Шарипзода. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, сообщила пресс-служба суда в пятницу, 5 апреля.

В отличие от других заседаний по делу о теракте, журналистов не оповестили о нем заранее, отмечает "Медиазона". В ответ на претензии журналистов сотрудники пресс-службы суда сослались на "исчерпывающую информацию" в своем Telegram-канале.

По данным суда, следствие считает Шарипзоду одним из участников подготовки теракта в "Крокусе". В чем именно состояло предполагаемое соучастие, пресс-служба суда не уточняет. Максимальное наказание по предъявленной ему статье — пожизненное лишение свободы.

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