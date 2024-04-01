Российский МИД в воскресенье распространил заявление, в котором призвал власти Украины к немедленному аресту и выдаче лиц, по его утверждениям, причастных к терактам против России.

В числе таких терактов ведомство называет убийство Дарии Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв Крымского моста, а также действия диверсантов из "Русского добровольческого корпуса" (признан в России террористической организацией).

В сообщении МИД все эти события связываются с нападением на "Крокус Сити Холл", причем ведомство утверждает, что "проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину". Никаких подробностей или доказательств министерство при этом не приводит, но особо отмечает, что требует арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

В СБУ в ответ заявили, что сообщение МИД России звучит особенно цинично на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне, а пытаясь апеллировать к нормам международного права, ведомство "забывает, что именно [российский президент] Путин официально объявлен в международный розыск".

"Любые слова российского МИД являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли", — добавили В СБУ (заявление цитирует издание "Украинская правда").

Западные страны, Украина, а также СМИ неоднократно сообщали, что утверждения России о причастности Украины к нападению на "Крокус Сити Холл" не имеют никаких оснований.

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