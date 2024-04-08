Российские войска изменили тактику нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пишет газета Financial Times. По ее данным, армия РФ сконцентрировалась на менее защищенных объектах в нескольких регионах, которые стремится полностью разрушить.

FT подсчитала, что с 22 по 29 марта российская армия атаковала семь тепловых электростанций и две гидроэлектростанции. Все они расположены за пределами хорошо защищенной Киевской области.

Украинские чиновники в разговоре с журналистами отметили, что нанесенный за последнее время ущерб не такой масштабный, как зимой 2022-2023 годов, но последствия ударов куда серьезнее. Хотя власти страны не сообщают подробности об ущербе в результате каждой атаки, официальные лица говорили о "почти полном" разрушении нескольких объектов в Харьковской области.

По словам Максима Тимченко, исполнительного директора энергетической компании ДТЭК, в последнее время российские военные целятся по электростанциям в конкретных регионах, чтобы "уничтожить их полностью, потому что восстановить электростанции в короткие сроки невозможно".

"При условии отсутствия дальнейших атак не менее 50% поврежденных энергоблоков будут повторно подключены к сети. [...] Наша цель — восстановить как можно больше к октябрю", — добавил Тимченко.

С его оценкой согласна и Мария Цатурян, руководитель отдела коммуникаций "Укрэнерго". "То же количество ракет, которые использовались во время одной атаки зимой [2022-2023 годов], сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе", — поясняет она.

Российская армия также стала использовать в подобных атаках другое оружие, отметил в разговоре с FT глава комитета Верховной рады по энергетике и коммунальному хозяйству Андрей Герус. По его данным, в последнее время армия РФ применяет для ударов по энергетическим объектам дорогостоящие баллистические ракеты. Их способны сбивать системы ПВО Patriot, однако их количество в распоряжении Украины ограничено и не может покрыть всю территорию страны.

"Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, только что изготовлены", — добавляет Андрей Черняк, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Он предположил, что у России есть ракеты еще для одной или двух подобных крупных атак в ближайшие недели. Для ударов по небольшим объектам, подчеркнул Черняк, могут использоваться и дроны.

Собеседники FT также заявили, что сгладить последствия атак помогает теплая погода, использование солнечных панелей и импорт электричества из стран ЕС. По словам Геруса, сейчас Украина получает из Евросоюза объем электричества, эквивалентный выработке двух электростанций.

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