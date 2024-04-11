В Казахстане более 60 населенных пунктов остались отрезанными от внешнего мира в результате масштабного паводка, более 96 тысяч казахстанцев были эвакуированы из зоны подтопления. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это самым крупным бедствием в Казахстане за последние 80 лет.

В 10 из 17 областей Казахстана действует режим чрезвычайной ситуации местного масштаба в связи с паводками. Из зон бедствия были эвакуированы более 86 тысяч человек, из них 29 тысяч — дети, отчитывалось МЧС.

Атырауская область вошла в число регионов, которые пострадали больше всего от наводнения. Жительница города Кульсары по имени Сауле (имя изменено) сказала "Би-би-си", что горожане своими силами эвакуировались и самостоятельно защищали населенный пункт от паводка.

"Всю технику задействовали сами, собственную и арендованную. Когда вода начала заходить в город, акиматовских людей (сотрудников мэрии — прим. "Би-би-си") вообще не было среди народа. Люди даже ходили в акимат и стучались в дверь, никого там не было", — рассказала Сауле.

По ее словам, власти города никак не подготовились к паводкам, например, не выделили спецтехнику для укрепления города и не прочистили каналы, по которым пришла вода из соседней Актюбинской области. "За 20 дней до этого, когда в России пустили воду и начались паводки в Актобе, нас предупреждали, чтобы мы подготовились и приняли какие-то меры. Но, как мы видим, особой подготовки со стороны акимата не было. Каналы были забиты, а некоторые вообще были закрыты. Местные бизнесмены перекрыли эти каналы, чтобы вода уходила в их хозяйства", — поделилась жительница Кульсары.

Горожане сами скоординировались и стали укреплять город барьерами. "До эвакуации мы видели, что уровень воды поднимается на набережной. Но мы думали, что она не зайдет в город и что все под контролем нашего акимата", — рассказала Сауле.

Масштабы паводков и вторая волна

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в ряде регионов пик паводков прошел. На сегодняшний день более 3400 жилых домов подтоплено в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Более того, 69 населенных пунктов остались отрезанными от внешнего мира. Под угрозой подтопления остаются населенные пункты на севере Казахстана.

10 апреля премьер-министр страны Олжас Бектенов отметил, что в скором времени ожидается вторая волна паводков — а именно приход большой воды из России в города Атырау и Уральск. "Сложная ситуация сохраняется по реке Жайык (Урал). Сегодня уровень воды в реке Жайык составляет 7,2 метра и будет повышаться с каждым днем. Опасная отметка — 8,5 метров. Возведены защитные дамбы, которые позволяют сдерживать опасный уровень воды. Сейчас главная задача — защитить Уральск и Атырау", — подчеркнул Бектенов.

Для защиты города привлечены сотрудники акиматов (местной администрации), МЧС, минобороны и нацгвардии, заверил премьер, признав, что большую помощь также оказывают волонтеры.

Как проходила эвакуация в Кульсары

Вода затопила некоторые районы города буквально за полчаса, поглотив другие за несколько часов, вспоминает Сауле.

Кульсары — город в Атырауской области с населением в 60 тысяч человек. Этот населенный пункт сильнее всего пострадал от паводка в своем регионе. Почти треть города ушла под воду. Из Кульсары было эвакуировано более 30 тысяч человек. Из города уехали женщины, дети и пенсионеры, а мужчины, студенты и школьники остались "работать и защищать город от воды", отмечает Сауле.

"Эвакуация началась ночью 5 апреля. Днем уже был ажиотаж и хаос. С 8 утра раздавалась сирена и звучали предупреждения [об опасности] по всему городу. Люди поспешно заливали бензин и закупали продукты, потому что уже затопило дорогу между Атырау и Кульсары и поставка бензина была уже перекрыта", — вспоминает местная жительница.

Примерно в 12 часов от жителей Кульсары потребовали покинуть город в течение трех часов. По истечении срока в городе обещали отключить электричество и газ. Сауле отмечает, что полицейские ходили по домам и торопили людей быстрее уехать — особенно жителей тех районов, которые были под первоочередной угрозой затопления.

При выезде из Кульсары автомобильная очередь выстроилась в несколько колонн, а некоторые машины вовсе поехали в объезд по песчаной дороге. "На трассе поток машин увеличился и колонн было шесть-семь. На трассе были аварии. При эвакуации полицейские стояли и следили за порядком, но чтобы управляли потоком машин, такого не было. Люди были неуправляемы, обгоняли, все тесно ехали, близко друг к другу, все хотели поскорее уехать", — рассказала Сауле.

По ее словам, мужская часть населения города осталась, чтобы подготовить барьеры и следить за уровнем воды. Оперативную информацию они передают членам семьи. "Мы информацию получаем из чатов. Наши мужчины говорят нам, что уровень воды немного снизился, но все равно есть течение. Они просят пока не возвращаться, потому что у нас затопило кладбище казахское, вчера нашли одно тело. В городе стоит вонь, даже при отсутствии ветра в дальние районы доходит этот запах. В городе смыло канализацию, кладбище. И сколько скота было утоплено!" — рассказывает женщина.

Большая вода добралась до захоронений сибирской язвы

Весенние паводки в Казахстане затопили не только населенные пункты, большая вода добралась до захоронений сибирской язвы в Западно-Казахстанской области. 14 захоронений и восемь скотомогильников были подтоплены. В Министерстве сельского хозяйства уверяют, что эпизоотическая ситуация в этих районах остается стабильной.

"После гибели от сибирской язвы животное утилизируется путем сжигания, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств", — рассказал представитель минсельхоза Олжас Тлебалдин на пресс-брифинге.

По его словам, захоронения останков животных герметичны. Все подтопленные объекты будут осмотрены по мере схода воды, отметил специалист.

Приход воды из России

По новым подсчетам казахстанских властей, большая вода из России может дойти до границ Казахстана в течение трех-пяти дней по реке Урал (Жайык).

"Главную опасность для нас сейчас представляет река Урал. В российской части её сейчас топит, поэтому мы ожидаем эту воду в Казахстане. По времени у нас сейчас проводятся работы, подсчёты ведутся научно-исследовательским центром", — рассказал начальник управления гидрологического мониторинга Бауыржан Жекижанов.

8 апреля представительница министерства водных ресурсов и ирригации Мольдир Абдуалиева утверждала, что в течение 20 дней ожидается приход "большой воды", которая была сброшена с Ириклинского водохранилища в Оренбургской области России.

"Крупнейшее бедствие за последние 80 лет"

6 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам. Глава государства отметил, что масштаб весенних паводков связан с обильным снеготаянием.

"Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет", — сказал он.

Токаев поручил правительству использовать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.

Причины паводков в Казахстане

Эксперт Казахского филиала научно-информационного центра по водохозяйственным проблемам Куралай Яхияева поясняет, что причиной масштабного паводка являются резкое потепление и дожди в зимнее время.

"Еще в 2010-х годах эксперты-водники и экологи били тревогу о том, что начинается процесс глобального изменения климата. В дополнение к погодным изменениям застроены пути водосбора, не очищены каналы и арыки, при проектировании генерального плана городов и поселков не учтен рельеф местности, не соблюдены водоохранные зоны и полосы", — рассказала эксперт в интервью "Би-би-си".

Для предотвращения подобного масштаба бедствий необходимо ввести поправки в Водный кодекс и соблюдать эти нормы. В 2003 году изменения в кодекс были внесены в ущерб водных ресурсов, считает Яхияева.

"Земли водного фонда и сооружения переданы на баланс местных округов — акиматов. Чтобы не повторить такую ситуацию необходимо все сооружения и земли вернуть водному хозяйству, усилить организации водного хозяйства в областного и районного масштаба с материально-технической базой и кадрами с достойной заработной платой и условиями", — сказала Яхияева.

Четыре уголовных дела

6 апреля стало известно, что в связи с паводками генеральная прокуратура начала четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях.

Органы прокуратуры изучат причины затопления населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов. В частности, прокуроры проверят расходование бюджетных средств, своевременность и полноту планов по предотвращению паводков.

"Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка", — говорится в сообщении генпрокуратуры.

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