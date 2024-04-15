Войска России в последние недели стали использовать новую тактику ударов по энергетическим объектам Украины, сообщил телеканал CNN. Если раньше атаки были разрозненны, то теперь стали более точными и концентрированными.

"Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую для нас сторону", — заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. По ее словам, в результате массированных российских атак "почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней".

Россия начала применять новую тактику 22 марта во время одного из самых массированных ударов по Украине, сообщил директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко. "Новая стратегия заключается в массированных ракетных ударах по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно направлены на очень ограниченное число целей", — сказал он.

В ДТЭК — крупнейшей генерирующей компании Украины — говорят, что Россия отказалась от атак по украинским системам передачи электроэнергии и с конца марта наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре. "К сожалению, противник усовершенствовал свою тактику и использует высокоточное оружие. В результате его разрушительная эффективность значительно возросла по сравнению с 2023 годом", — сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

CNN напоминает, что раньше Россия наносила удары по энергетическим объектам в преддверии зимы, но сейчас начала атаки весной. Телеканал приводит две возможные причины, почему РФ ждала весны: во-первых, ей было нужно время, чтобы нарастить число вооружений и получить необходимые разведданные, а во-вторых, Россия могла ждать, пока электростанции Украины будут меньше защищены средствами ПВО.

Войска РФ 22 марта нанесли по Украине один из крупнейших за последние месяцы ударов, затронувший не менее десяти регионов страны. Тогда без электричества на короткое время остались более одного миллиона домохозяйств. После этой атаки Россия начала наносить удары по украинским электростанциям по всей стране. Как писала газета Financial Times, Россия, вероятно, стала выбирать в качестве целей электростанции в менее защищенных регионах.

На прошлой неделе, 11 апреля, Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС — крупнейшую станцию в Киевской области. В компании "Центрэнерго", управлявшей ТЭС, сообщили, что остались без всех объектов генерации электроэнергии. Тогда же в ДТЭК заявили, что под удар попали две электростанции, а всего в результате российских ударов разрушены около 80% электрогенерирующих объектов компании.

Президент РФ Владимир Путин заявил в апреле, что Россия из "гуманитарных соображений" не наносила удары по энергетическим объектам зимой, но "была вынуждена" ответить на удары по российским энергообъектам со стороны Украины. В последние месяцы в России неоднократно атаковали нефтеперерабатывающие заводы.

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