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В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю, запустив более 300 ударных дронов и ракет. Согласно заявлениям официального Тегерана, атака стала ответом на удар по консульству в Дамаске, где 1 апреля были убиты несколько высокопоставленных военных. Иранские власти возложили ответственность за то нападение на Израиль.

Технологии

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Питер Лернер заявил в эфире BBC, что всего в атаке были задействованы 170 беспилотников, 120 баллистических и 30 крылатых ракет. Запуски производила не только армия Ирана, но и близкие к Тегерану группировки в Ираке и Йемене. По словам другого официального спикера ЦАХАЛ, Даниэля Хагари, были сбиты “99%” дронов и ракет, направлявшихся в сторону Израиля. Незначительные повреждения получила лишь авиабаза Неватим на юге страны. Жертв среди гражданского населения удалось избежать, однако один ребенок получил тяжелые ранения.

Как говорят эксперты, эффективное отражение атаки объясняется, в первую очередь, скоординированной работой израильской ПВО. Она включает в себя три системы: “Стрела” предназначена на для борьбы с ракетами большой дальности, “Праща Давида” — средней дальности, “Железный купол” — малой дальности. Также для перехвата дронов и ракет была задействована авиация. Развитием многоуровневой ПВО израильские власти занимались несколько десятилетий; как отмечает Politico, военным помогали американские союзники, которые с 2009 года предоставили 3,4 млрд долларов на финансирование оборонной системы ближневосточной страны.

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