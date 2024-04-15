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После того, как Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, Тегеран, похоже, настроен на деэскалацию на фоне опасений по поводу возможного израильского возмездия.

Нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля было крайне важно для Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитного иранского военно-политического формирования), чтобы поддержать свой авторитет среди союзников в регионе и сторонников внутри страны, а также продемонстрировать волю Тегерана и его военные возможности в области запуска ракет и беспилотников.

КСИР был создан 45 лет назад для охраны исламской революции и создания противовеса регулярным вооруженным формированиям. С тех пор он стал крупной военной, политической и экономической силой как в самом Иране, так и на Ближнем Востоке.

После атаки в субботу вечером многие сторонники Исламской Республики Иран вышли на улицы Тегерана с палестинской символикой в знак торжества. "Я считаю, что нападение на Израиль было правильным решением, чтобы предотвратить дальнейшие убийства иранских командиров в Сирии и других странах", — сказала одна из них, девушка лет 20 (аудиозапись ее голоса была передана "Персидской службой Би-би-си").

Однако многие иранцы, критикующие правящий режим, говорят, что он не отражает мнение всего иранского населения. "Мы — не Исламская Республика, мы — настоящий Иран. Сами иранцы находятся в состоянии войны с нынешним режимом. Мы не питаем вражды ни к одной нации, включая Израиль", — сказал 40-летний мужчина в голосовом сообщении, переданном "Персидской службой Би-би-си".

Другая женщина, которой за 50, выразила опасения, что атака со стороны Тегерана может перерасти в региональную войну и привести к полномасштабной конфронтации между Ираном, Израилем и его западными союзниками.

Эти настроения нашли отражение в дальнейшем падении стоимости иранской валюты по отношению к доллару США.

Страх возмездия — длинные очереди и паника

Напряженность в стране возросла в субботу вечером — после атаки Тегерана иранцы опасались возмездия со стороны Израиля и его союзников. Началась паника, местные жители стали запасаться предметами первой необходимости, включая продукты питания и топливо. На заправочных станциях Тегерана и других крупных городов образовались длинные очереди, супермаркеты наводнились покупателями.

Несмотря на заявления Израиля о том, что он успешно перехватил 99% из 300 ракет и беспилотников, запущенных по его территории, иранские официальные лица заявили об успехе атаки, подчеркнув ее символическое значение.

Начальник штаба Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что среди целей Тегерана на территории Израиля была израильская военно-воздушная база "Нотам", откуда две недели назад взлетали израильские истребители F-35 (1 апреля в результате авиаудара по иранскому консольству в Дамаске погибли 7 командиров КСИР, Иран обвинил в этом Израиль).

Багери сказал, что Иран достиг своей цели и не намерен продолжать операцию. Президент Ирана Эбрахим Раиси предупредил, что любые новые израильские атаки вызовут более жесткий ответ со стороны Ирана.

Похоже, Иран настроен на деэскалацию и снижение напряженности. Судя по всему, военные и правительственные чиновники довольны вчерашней атакой.

Предоставив Израилю достаточно времени для принятия оборонительных мер, Иран, похоже, не стремился причинить больше вреда израильской инфраструктуре и местным жителям.

Кризис легитимности

Многие иранцы выступают против вмешательства КСИР в дела региона. Во время недавних протестов в Иране приобрели популярность лозунги наподобие такого: "Нет Газе, нет Ливану, я жертвую своей жизнью ради Ирана".

Многие иранцы утверждают, что миллиарды долларов, потраченные на поддержку КСИР, а также на обучение и вооружение ополченцев за рубежом, можно было бы вложить в развитие и будущее процветание их страны.

Вмешательство Тегерана в дела региона привело к санкциям и изоляции Ирана, подорвав его экономическое положение. Экономика переживает спад, инфляция стремительно растет. Даже иранскому среднему классу становится все труднее сводить концы с концами.

Голоса людей, которые мы слышим из Ирана, говорят нам о том, что нынешний режим не пользуется поддержкой большинства населения страны, особенно если дело дойдет до войны. Это выглядит контрастом по сравнению со всеобщей народной солидарностью, наблюдавшейся во время восьмилетнего конфликта с Ираком в 1980-х годах — тогда миллионы молодых иранцев горячо защищали свою страну от режима Саддама Хусейна.

Один из ветеранов ирано-иракской войны, прикованный к инвалидному креслу, высказался против иранского правительства и жесткого подавления критиков властями. "Я никогда больше не буду воевать за него", — сказал он.

Политика текущего режима Ирана изменила позицию даже его бывших сторонников, оказав существенное влияние на положение вещей в стране.

Иран располагает возможностями для нанесения более мощных ракетных ударов с помощью беспилотников, опираясь на поддержку шиитских ополченцев в Ливане, Сирии и Ираке, а также хуситов в Йемене. Но, похоже, воскресный удар был таковым преднамеренно, чтобы нанести Израилю минимальные потери.

Во время войны Исламскую Республику Иран беспокоит не только военная мощь Израиля и его грозного союзника, США, но и возможные беспорядки внутри страны. Протесты 2022 года, вспыхнувшие вслед за гибелью в полицейском участке 22-летней иранки Махсы Амини, отказавшейся надеть хиджаб в общественном месте, продемонстрировали уязвимость режима.

Многие политики, принимающие решения в Исламской Республике Иран, опасаются, что атаки на иранские силы безопасности и командные и коммуникационные центры КСИР в случае войны с Израилем и США могут вновь вызвать протесты и подтолкнуть противников режима к новым восстаниям, несмотря на попытку режима контролировать любое потенциальное сопротивление.

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