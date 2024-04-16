МВД Грузии сообщило о задержании за административные правонарушения 14 участников акции в Тбилиси против "закона об иноагентах", который обсуждает грузинский парламент.

В ведомстве также утверждают, что в результате действий протестующих пострадал один полицейский, ему потребовалась медицинская помощь.

На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" возле здания парламента на проспекте Руставели в понедельник собрались тысячи людей.

Законопроект был повторно внесен на рассмотрение правящей партией "Грузинская мечта" спустя год после массовых протестов, которые тогда вынудили власти отозвать документ.

В случае принятия закон обяжет неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве "иностранного агента".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Однако оппозиционные партии и независимые журналисты заявили, что законопроект — попытка подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС. По их словам, законопроект является копией российского закона об "иностранных агентах".

"Грузия не сдастся перед ресоветизацией!" — написала находящаяся в оппозиции к правящей партии президент страны Саломе Зурабишвили в соцсети X.

Грузинское правительство отвергает любые сравнения с российским законодательством. Комитет по юридическим вопросам в понедельник одобрил законопроект в первом чтении.

В ходе обсуждения между оппозиционным депутатом от партии "Граждане" Александром Элисашвили и лидером парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамукой Мдинарадзе произошла драка.

Элисашвили набросился на оппонента и ударил его по голове, когда он с трибуны отвечал на вопросы депутатов.

После этого в драку включились другие депутаты. В итоге прямую трансляцию на сайте парламента прервали, а Элисашвили вывели из зала.

Во вторник возле парламента планируется новая акция протеста, она начнется в полдень по местному времени.

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