МВД Грузии сообщило о задержании за административные правонарушения 14 участников акции в Тбилиси против "закона об иноагентах", который обсуждает грузинский парламент.
В ведомстве также утверждают, что в результате действий протестующих пострадал один полицейский, ему потребовалась медицинская помощь.
На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" возле здания парламента на проспекте Руставели в понедельник собрались тысячи людей.
Законопроект был повторно внесен на рассмотрение правящей партией "Грузинская мечта" спустя год после массовых протестов, которые тогда вынудили власти отозвать документ.
В случае принятия закон обяжет неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве "иностранного агента".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.
Однако оппозиционные партии и независимые журналисты заявили, что законопроект — попытка подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС. По их словам, законопроект является копией российского закона об "иностранных агентах".
"Грузия не сдастся перед ресоветизацией!" — написала находящаяся в оппозиции к правящей партии президент страны Саломе Зурабишвили в соцсети X.
Грузинское правительство отвергает любые сравнения с российским законодательством. Комитет по юридическим вопросам в понедельник одобрил законопроект в первом чтении.
В ходе обсуждения между оппозиционным депутатом от партии "Граждане" Александром Элисашвили и лидером парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамукой Мдинарадзе произошла драка.
Элисашвили набросился на оппонента и ударил его по голове, когда он с трибуны отвечал на вопросы депутатов.
После этого в драку включились другие депутаты. В итоге прямую трансляцию на сайте парламента прервали, а Элисашвили вывели из зала.
Во вторник возле парламента планируется новая акция протеста, она начнется в полдень по местному времени.