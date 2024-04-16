В результате продолжающегося больше недели наводнения в Оренбургской области погибли по меньшей мере пять местных жителей, выяснили "Важные истории". Власти российского региона о жертвах в результате природного бедствия не сообщают.

Журналисты изучили посты о пропаже людей в местных чатах, а затем опросили их родственников и работающих в Оренбургской области волонтеров. Удалось подтвердить гибель пяти человек: четверых в Орске и одного под Оренбургом.

65-летний Сергей Ларин отказался эвакуироваться из Орска, сообщения о его пропаже появились в местных чатах 9 апреля. Смерть мужчины в разговоре с "Важными историями" подтвердила его родственница. По ее словам, похороны уже состоялись, однако врачи не назвали официальную причину смерти.

"К сожалению, сказали, что причину смерти напишут через месяц. Не ставят переохлаждение — думаем, специально, чтобы не выплачивать [компенсации] и не нагонять у жителей панику. Потому что оказывается, что это не единственный случай смерти по причине паводка", — рассказала женщина.

Также журналисты пишут о гибели трех других жителей Орска: 82-летней Зои Степановой, 70-летнего Юрия Ларионова и 57-летнего Рустама Ахметова. Обнаружение тел Степановой и Ларионова подтвердили их знакомые, смерть Ахметова — волонтерка, занимающаяся поиском пропавших в Орске.

О гибели 51-летнего Андрея Чернышова, который жил в поселке Пригородный недалеко от Оренбурга, рассказала его жена. По словам женщины, Чернышов отложил эвакуацию, чтобы спасти домашнее хозяйство, и вскоре перестал выходить на связь. Его тело нашли в сарае. Похороны состоялись 12 апреля, официальную причину смерти родственникам обещали назвать через месяц.

Собеседники "Важных историй" рассказывали и о других погибших, однако журналисты не нашли подтверждений этой информации. Управление МЧС РФ по Оренбургской области не ответило на запрос издания о комментарии.

В последний раз власти отчитывались о жертвах наводнения 7 апреля. Сообщалось, что в Орске погибли четыре человека, но мэрия Орска настаивала, что их смерти не связаны с последствиями природного катаклизма: у двоих местных жителей случился сердечный приступ, один человек умер "естественной смертью", еще один покончил с собой.

Дамбу на реке Урал прорвало 5 апреля, в результате чего в Оренбурге, Орске и других городах региона были затоплены более 15 тысяч домов. Вода также достигла нескольких других областей РФ и Казахстана.

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