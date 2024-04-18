Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Дежурные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны РФ, в ночь на 18 апреля перехватили или уничтожили украинские беспилотники и другие воздушные цели над территорией Белгородской, Ростовской и Воронежской областей.

В министерстве утверждают, что над Белгородской областью уничтожили две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, 16 дронов и два малоразмерных воздушных шара.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО работала над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом была повреждена крыша и разрушена одна из стен. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением левой стопы.

Над Ростовской областью, по данным Минобороны РФ, уничтожили три беспилотника. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что это произошло в районе Каменска-Шахтинского около 2:00. По словам Голубева, обломки БПЛА упали на промышленное здание, повреждено остекление. Пострадал сотрудник предприятия, получивший порезы, от госпитализации он отказался.

В Воронежской области, заявили в министерстве обороны РФ, ночью перехватили один беспилотник и уничтожили три малоразмерных воздушных шара. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате падения обломков пострадавших и повреждений нет.

Вечером 17 апреля в Воронеже сбили беспилотник. По словам губернатора, было повреждено промышленное здание, ранена женщина 1956 года рождения. Кроме того, повреждены четыре жилых дома.

Россия регулярно атакует Украину с помощью беспилотников и обвиняет ВСУ в атаках на регионы РФ с помощью дронов. По данным украинских властей, в ночь на 18 апреля войска РФ атаковали беспилотниками Ивано-Франковскую и Днепропетровскую области. В первом регионе из-за падения обломков БПЛА возникли пожары, во втором повреждены два частных дома и автомобиль. О пострадавших не сообщается.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit