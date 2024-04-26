Басманный суд Москвы 25 апреля арестовал третьего обвиняемого по делу о взятке, полученной, как утверждает следствие, заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым и бизнесменом Сергеем Бородиным. Совладельца компании "Олимпситистрой" — крупного подрядчика Минобороны — Александра Фомина отправили в СИЗО до 23 июня, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Рассказываем, что известно о нем и других арестованных по делу.

Главный обвиняемый — Тимур Иванов, замминистра обороны, герой антикоррупционных расследований

Об уголовном деле Тимура Иванова стало известно вечером 23 апреля. По данным РБК, Иванов был задержан в 17 часов в своем служебном кабинете. В этот день в Минобороны проходила коллегия, на которой присутствовали и министр Сергей Шойгу, и Иванов.

На следующий день Тимур Иванов был арестован. На суде он был все еще в своей военной форме с погонами и орденскими планками — это редкость для высокопоставленных фигурантов уголовных дел. На видео, где его выводят из здания суда, Иванов был уже в штатском, на его запястьях можно было разглядеть наручники.

По словам его адвоката Мурада Мусаева, Иванова обвиняют в том, что он якобы "оказывал помощь неким компаниям-подрядчикам Минобороны", а взамен эти компании "безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежавших Иванову". Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). Иванов свою вину не признал.

Тимур Иванов занимает пост заместителя министра обороны с 2016 года (с 24 апреля он отстранен от должности, писал ТАСС). Его называют давним знакомым и соратником Сергея Шойгу: в 2012 году Иванов был вице-премьером в правительстве Московской области, которое тогда возглавлял Шойгу.

В Минобороны Иванов курировал крупные военные стройки последних лет: восстановление разрушенного при российском вторжении Мариуполя, строительство главного храма Вооруженных сил России, космодрома "Восточный", медцентров Минобороны для лечения пациентов с Covid-19.Иванов был известен своим роскошным образом жизни задолго до ареста, поэтому наблюдатели сомневались, что поводом для уголовного преследования стала именно коррупция.

В декабре 2022 года соратники Алексея Навального опубликовали расследование об имуществе и финансах замминистра и его бывшей жены Светланы (по данным авторов расследования, Ивановы развелись летом 2022 года). Расследование основано на архиве электронной почты супруги Иванова. Команда Навального утверждала, что получила доступ примерно к 8 тысячам ее писем, среди которых были счета на покупку дорогих автомобилей, планы их домов, документы на яхты и виллы в Европе, чеки за антиквариат и украшения, тысячи фотографий, в том числе с роскошных вечеринок с участием российских чиновников, например, пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Из расследования следовало, что роскошный образ жизни Тимура Иванова и его жены оплачивали в том числе компании, которые получали подряды Минобороны России, в том числе компания "Олимпcитиcтрой" (на ее счету, например, строительство медцентров для Минобороны и многоэтажек в оккупированном Мариуполе).

Аффилированные с подрядчиками Минобороны компании, по данным расследователей, также построили для Иванова поместье в Тверской области на берегу Волги и отремонтировали особняк XIX века в центре Москвы, записанный, как утверждали авторы расследования, на водителя Иванова.

25 апреля 2024 года, спустя полтора года после публикации расследования, упомянутые в нем люди и компании фигурируют и в уголовном деле Иванова.

Впрочем, по данным газеты "Коммерсант", в основу уголовного дела против Тимура Иванова легли материалы, "собранные на самом верху — в контрольном управлении президента России".

Предполагаемый сообщник Иванова — Сергей Бородин

Бизнесмена Сергея Бородина, арестованного одновременно с Тимуром Ивановым и также обвиняемого в получении взятки, СМИ называли другом и доверенным лицом замминистра.

По версии следствия, именно Бородин курировал процесс получения "имущественной взятки" при проведении "подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны". Признал ли Бородин вину, не сообщалось.

Бородин упоминался в расследованиях соратников Навального и центра "Досье", посвященных Тимуру Иванову. По данным журналистов, Бородин руководит компанией "Волжский берег", которая строила для замминистра поместье в Тверской области (99% самой компании принадлежали субподрядчику Минобороны "Оборонспецстрой", 1% — Бородину, сообщали расследователи).

"Волжскому берегу" принадлежит земельный участок площадью 19 га, на котором стоит поместье для семьи Тимура Иванова, говорилось в расследовании соратников Навального.

Как отмечает РБК, человек с именем Сергей Бородин ранее занимал пост заместителя главы департамента расквартирования Минобороны. В июне 2022 года его задержали по подозрению в хищении земель обороны и безопасности в Москве и Московской области, после этого, как писал "Коммерсант", Бородин признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, в том числе "сообщил об иных преступлениях, не связанных с этим уголовным делом".

Обвиняемый в даче взятки — Александр Фомин, совладелец подрядчика Минобороны

Третий арестованный по делу Тимура Иванова — бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки (ч.5 ст. 291 Уголовного кодекса РФ, до 15 лет лишения свободы). Фомин — совладелец компании "Олимпcитиcтрой", крупного подрядчика Минобороны.

По данным источников газеты "Коммерсант", следствие считает, что Иванов "получал откаты" от Фомина, но "не живыми деньгами, а услугами — строительством и реставрацией принадлежащей ему недвижимости".

Центр "Досье" в расследовании 2023 года цитировал бывшего военного строителя Сергея Храбрых: "Теперь Саша [Фомин] — это "карман" [Тимура Иванова] … что-то надо Тимуру — звонит Фомину, говорит: Саша, купи".

В расследовании ФБК (признана экстремистской организацией в России и запрещена) говорилось, что двум сотрудникам "Олимпcитиcтроя", один из которых — Фомин, принадлежала компания "Оборонспецстрой", а ей, в свою очередь, принадлежал "Волжский берег" — компания-собственник земельного участка в Тверской области, на котором был построен дом, как утверждается, для Тимура Иванова.

"Олимпситистрой" был зарегистрирован в 2006 году. Компания построила для Минобороны несколько крупных объектов, в том числе здания кадетского военного корпуса в Омске, суворовского военного училища в Твери, нахимовского военно-морского училища в Мурманске и ковидный госпиталь в Санкт-Петербурге. В разрушенном при захвате российскими войсками Мариуполе "Олимпcитиcтрой" как субподрядчик "Военно-строительной компании" строил "почти все", писало "Досье".

"Стройки на оккупированных территориях — очень денежное дело", — отмечало издание.

На сайте "Военно-строительной компании" Минобороны России было несколько публикаций о госнаградах, врученных руководству "Олимпcитиcтроя", после сообщения об аресте Фомина их стали удалять, обратило внимание "Агентство" (внесено в реестр "иноагентов" в России).

По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2023 году выручка "Олимпcитиcтроя" составила 65,389 млрд рублей, а чистая прибыль — 10,877 млрд рублей, это почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

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