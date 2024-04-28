В апреле 2024 года по Сети разошлись сообщения, будто глава Офиса президента Украины попал в престижный рейтинг Time благодаря взятке. Об этом якобы сообщила BBC со ссылкой на публикацию Bellingcat. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, действительно ли журналисты опубликовали такое расследование.

Подобные публикации об Андрее Ермаке, якобы купившем себе место в ежегодном списке самых влиятельных людей мира по версии Time, завирусились 19 апреля. В Telegram-канале телеведущей Олеси Лосевой (25 000 просмотров на момент написания этого разбора) история изложена так: "Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы Time внесли их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрей Ермак. Средний чек за такое место от $10 до $30 млн, Ермаку это стоило $27 млн. Главред Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что так Ермак получает политические очки, чтобы претендовать на место [Владимира] Зеленского, потому что в конце мая Зеленский может перестать исполнять свои обязанности, в том числе "по причинам, связанным со здоровьем"". В посте приведена и полутораминутная видеозапись с логотипом BBC.

17 апреля журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, в который в 2024 году редакция включила и руководителя Офиса украинского президента. Ермак стал единственным представителем Украины в списке и попал в категорию "Лидеры", где среди прочих представлены Юлия Навальная, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Аргентины Хавьер Милей. Небольшую сопроводительную статью про Ермака для журнала подготовил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. "В течение последних двух лет я тесно сотрудничал с Андреем Ермаком по вопросам долгосрочной безопасности Украины. Я воочию убедился в том, какую огромную работу он проводит для укрепления поддержки Украины во всём мире", — написал он.

В вирусном ролике о том, что Ермак попал в рейтинг Time благодаря взятке, показан логотип, а также вступительная и заключительная заставки видеосюжетов BBC. Сама запись представляет собой нарезку архивных фото и видео, поверх которых наложены англоязычные титры:

Место Андрея Ермака в топ-100 от Time может стоить $27 млн. Журналисты Bellingcat заполучили список людей, которые заплатили за то, чтобы попасть в рейтинг самых влиятельных людей 2024 года. Около 12 человек заплатили от $10 млн до $30 млн за место в Time 100. Среди имён, полученных редакцией Bellingcat, был и Андрей Ермак, глава администрации президента Украины. Согласно информации, люди, известные своими связями с Ермаком, заплатили за место $27 млн. Сюда также включён официальный комментарий бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Андерс Фог Расмуссен назвал Ермака человеком, который играл центральную роль в обеспечении работы правительства". В 2024 году Андрей Ермак стал единственным украинским политиком, вошедшим в Time 100. Публикация в журнале Time может стать одним из первых серьёзных шагов Ермака, направленных на повышение его авторитета как среди западных элит, так и среди внутренней аудитории. Элиот Хиггинс настаивает на том, что это следует рассматривать исключительно как начало прямой конфронтации с Владимиром Зеленским. "Такое невозможно без поддержки со стороны США, — подчёркивает Элиот Хиггинс. — Это ещё одно подтверждение достоверной информации о том, что уже летом Зеленский не сможет исполнять свои обязанности, в том числе и по состоянию здоровья".

Ни в одной из упомянутых выше заметок и постов нет ссылки на оригинальные публикации с видео или расследованием. "Проверено" изучило сайт и официальные соцсети BBC (Facebook, X, YouTube), однако нам не удалось найти там подобный ролик о Ермаке. На ресурсах Bellingcat (сайт, X) расследование о попадании советника Зеленского в список самых влиятельных людей мира также отсутствует.

Это видео о Ермаке — очередная подделка, которую выдают за контент британской вещательной корпорации. "Проверено" уже рассказывало о массовом производстве сфабрикованных роликов с логотипами BBC и других известных международных СМИ. Не впервые в подобных фейках упоминается и Bellingcat. Например, ранее этот расследовательский проект якобы сообщал о том, что Украина продавала оружие палестинской группировке ХАМАС, что экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович за полгода потратил на аренду частных самолётов $500 000 и что после отставки с поста командующего ВСУ Валерий Залужный получил $53 млн за отказ от политических амбиций. Все эти сообщения оказались ложными.

20 апреля редакторка BBC Verify и BBC Monitoring Ольга Робинсон на своей странице в соцсети X назвала вирусный ролик о Ермаке и взятке в $27 млн "очередным фейковым видео BBC со ссылкой на Bellingcat". В тот же день о подделке написал и бывший журналист Bellingcat Христо Грозев. По его словам, эта массовая фейковая кампания со сфабрикованными роликами BBC также пытается дискредитировать Навальную, включённую в тот же рейтинг, что и Ермак. 21 апреля опровержение разместил аккаунт Bellingcat в соцсети X: "Название нашей организации используется в фальсифицированном отчёте BBC с целью распространения дезинформации. Это постоянная кампания видеороликов, сначала публикуемых в Telegram, а затем появляющихся в X и на других платформах". Во втором твите проекта уточнено, что во всех подобных записях использован дизайн, схожий с фирменным оформлением BBC, и текстовые комментарии, которые не дублируются голосом. Оба поста ретвитнул основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, упомянутый в видео.

Фото: screenshot / Provereno

Нередко в подобных разборах "Проверено" в качестве дополнительного аргумента рассказывало об орфографических ошибках, отличиях в шрифтах и других визуальных несоответствиях в дизайне подделки. Однако в случае с видео про взятку Ермака авторы фейка допустили ляп, который фактчекеры ранее не встречали. На отметке 01:26 одновременно с текстом о том, что летом Зеленский не сможет исполнять свои обязанности, появляется другой титр, часть которого можно прочесть: "23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина…". "Проверено" выяснило, что такое предложение было в другом поддельном ролике с логотипом BBC — он появился летом 2023 года, и там утверждалось, что Пригожин не погиб в авиакатастрофе, а инсценировал свою смерть. Судя по всему, авторы фейка запутались в собственных файлах и не пересмотрели новый ролик перед его распространением в Telegram.

Фото: screenshot / Provereno

Наиболее ранний пост с подделкой, который нам удалось найти по ключевым словам, появился 19 апреля в 16:16 по московскому времени в Telegram-канале "Путин в Telegram" (164 000 просмотров). Он упоминался в разборах "Проверено" несколько десятков раз.

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